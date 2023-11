Sainz : "Je n'ai jamais été aussi agacé par la F1 qu'à Las Vegas"

Une semaine après les premiers essais du Grand Prix de Las Vegas, Carlos Sainz s'efforce de tourner la page, mais l'amertume subsiste. Lors de ces EL1 dans le Nevada, l'Ibère a percuté de plein fouet une valve d'évacuation des eaux qui s'était descellée ; sa Ferrari a été fortement endommagée au niveau du châssis, de la cellule de survie, du moteur, de la batterie, de l'unité de contrôle électronique, et même du baquet.

La Scuderia a été contrainte d'équiper son pilote d'une nouvelle batterie, dépassant le quota annuel. L'écurie italienne a eu beau demander une dérogation compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'incident, les commissaires avaient les mains liées par la réglementation et ont infligé à Sainz un recul de dix places sur la grille, alors que Ferrari était particulièrement compétitif. Leclerc et Sainz ont signé un doublé en qualifications, le Monégasque prenant la deuxième place à l'arrivée tandis que l'Espagnol remontait du douzième au sixième rang.

"J'ai eu l'opportunité de laisser ça derrière moi, car ça a été un week-end absolument frustrant pour l'équipe et moi", commente Sainz au sujet des quelques jours séparant Las Vegas d'Abu Dhabi. "On a perdu une excellente opportunité de marquer de gros points et de se battre pour la victoire, pour laquelle je ne me suis pas battu depuis Monza ou Singapour. C'était un sentiment de frustration incroyable. Je n'ai jamais été aussi frustré en tant que pilote, ou aussi agacé par la F1, qu'à Vegas. Mais maintenant, j'ai un état d'esprit bien plus positif. J'essaie de laisser ça derrière moi. Alors merci de me l'avoir rappelé !"

Carlos Sainz (Ferrari)

Le coût de cet incident n'est pas simplement sportif pour Ferrari (bien que des millions d'euros soient en jeu dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs), il est aussi financier en raison du coût monumental des dégâts alors subis. Le directeur d'équipe Frédéric Vasseur a déjà déclaré son intention de négocier une compensation : "Ce sera une discussion privée, que j'aurai avec les responsables."

"Il n'y a aucune disposition dans le budget ou dans le plafonnement des coûts pour en exclure les accidents. Il est certain qu'il y a beaucoup de coûts supplémentaires. Le faisceau a été endommagé, la boîte de vitesses a été endommagée, la batterie a été endommagée, le moteur est mort. Il y a beaucoup de conséquences sur le plan financier, sur le plan sportif, et même sur le stock de pièces de rechange. Sur le plan budgétaire, c'est sûr que ce n'est pas simple."

Lire aussi : Formule 1 Ferrari dénonce la lenteur du drapeau rouge avant l'accident de Sainz

Propos recueillis par Matt Kew