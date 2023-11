Ferrari dénonce la lenteur du drapeau rouge avant l'accident de Sainz

Ferrari compte donner suite à l'incident survenu lors des premiers essais libres du Grand Prix de Las Vegas, mais il s'agira de discussions privées avec les organisateurs. La Scuderia veut également que la lumière soit faite sur l'ensemble du déroulement des faits, Frédéric Vasseur assurant qu'il est davantage agacé par la gestion de l'affaire que par l'incident provoqué par la plaque d'égout en lui-même.

Jeudi, Carlos Sainz avait détruit sa monoplace sur cet élément s'étant détaché du sol, entraînant des dégâts considérables ainsi qu'une pénalité inévitable de 10 places sur la grille de départ en raison du recours à un nouvel élément de l'unité de puissance.

Revenant sur le déroulé de l'accident, le Français en dit plus sur les raisons de sa colère. Il a en effet le sentiment que ce qui est arrivé à son pilote était évitable, pointant du doigt la minute écoulée entre le drapeau jaune agité par les commissaires et le drapeau rouge qui a interrompu définitivement les EL1 une fois l'accident de Carlos Sainz survenu.

"On devrait également discuter des circonstances de l'accident", avance-t-il. "Car il ne s'agit pas seulement d'une plaque qui se détache, mais aussi du fait qu'il y a eu une minute entre le drapeau jaune et le drapeau rouge. Ça veut dire que lorsqu'ils ont agité le drapeau jaune, ils avaient vu quelque chose sur la piste. Et ils ont pris une minute avant de mettre le drapeau rouge. Je pense que c'est trop."

"Le principal problème pour moi dans cette affaire, c'est que lorsque l'on met le premier drapeau jaune, ça veut dire qu'on a vu quelque chose ; on ne met pas un drapeau jaune par anticipation. Ça veut dire que celui qui a agité un drapeau jaune, et qui l'a affiché aussi sur mon écran, où ça vient de la direction de course, a vu quelque chose. Puis ils ont pris une minute avant de sortir le drapeau rouge, dans une ligne droite, où il y a une pièce métallique et où l'on est à 340 km/h."

"Encore une fois, je suis plus contrarié par la manière dont ça a été géré que par l'incident en lui-même. L'incident, on a eu des précédents par le passé, même à Monaco, qui est probablement le top des circuits urbains. Ils ont eu ce genre d'incident il y a deux ou trois ans. On a connu ça en Malaisie, on l'a connu à deux reprises à Bakou à l'entrée des stands. C'est quelque chose de difficile à anticiper et à régler."

Des discussions pour une compensation

On se souvient qu'après le Grand Prix de Malaisie 2017, Haas avait trouvé un accord avec les organisateurs de Sepang pour obtenir un dédommagement après un accident violent dont Romain Grosjean avait été victime en passant sur une plaque d'égout mal fixée. Un précédent sur lequel va logiquement se pencher Ferrari. "Ce sera une discussion privée, que j'aurai avec les responsables", confirme Frédéric Vasseur.

"Il n'y a aucune disposition dans le budget ou dans le plafonnement des coûts pour en exclure les accidents", ajoute le directeur de la Scuderia. "Il est certain qu'il y a beaucoup de coûts supplémentaires. Le faisceau a été endommagé, la boîte de vitesses a été endommagée, la batterie a été endommagée, le moteur est mort. Il y a beaucoup de conséquences sur le plan financier, sur le plan sportif, et même sur le stock de pièces de rechange. Sur le plan budgétaire, c'est sûr que ce n'est pas simple."

L'incidence la plus directe, outre la reconstruction d'une monoplace dans la nuit de jeudi à vendredi dernier pour Carlos Sainz, est la nécessité d'envoyer un nouveau châssis de rechange depuis Maranello vers Abu Dhabi pour le week-end prochain. De quoi motiver l'écurie italienne à mettre le sujet sur la table des futures réunions, sans forcément de gros espoirs pour autant. "Il y aura une discussion. Une décision, c'est autre chose", tempère Frédéric Vasseur.

Propos recueillis par Adam Cooper