Course en peloton : la FIA ne corrigera pas les failles avant 2026

En 2022, l'adoption d'une nouvelle réglementation à effet de sol en Formule 1 était motivée par la volonté de permettre aux monoplaces de se suivre de beaucoup plus près. L'une des principales caractéristiques de ce règlement était de minimiser le fait que les écuries repoussent le flux d'air vers l'extérieur de la voiture et des pneus, phénomène connu sous le nom d'outwash. Cette perturbation du sillage contribue en effet à une perte d'appui aérodynamique importante pour une monoplace suiveuse.

Cependant, au fur et à mesure que les écuries se sont familiarisées avec la réglementation, elles ont travaillé sur ce phénomène et ont trouvé des solutions, notamment au niveau de l'aileron avant, pour parvenir de nouveau à repousser ce flux d'air. C'est ce qui aurait contribué à rendre la course en peloton plus difficile en 2023 que l'an passé.

Au début de l'année, on estimait à 35% la perte d'appui aérodynamique pour un concurrent se trouvant à deux longueurs de voiture d'un pilote devant lui, contre 20% en 2022. Il a donc été envisagé d'intervenir sur la réglementation pour 2025, mais cette perspective s'éloigne désormais. Responsable Monoplace à la FIA, Nikolas Tombazis juge aujourd'hui plus probable d'attendre le prochain cycle réglementaire prévu pour 2026.

"Le sillage s'est nettement dégradé cette année", admet-il. "On savait qu'il allait se détériorer un peu avec le développement [des écuries], mais il y a quelques zones particulières de la voiture où il y avait des failles que nous ne sommes pas parvenus à combler suffisamment tôt. Cela a aggravé la situation."

"La zone de la plaque d'extrémité de l'aileron avant en était une, ainsi qu'une partie des accessoires autour de la roue et des écopes de frein à l'avant. Je pense que nous avons un peu appris comment faire pour la prochaine fois. Mais si le sillage s'est dégradé par rapport à 2022, il demeure raisonnablement meilleur qu'en 2021."

Interrogé sur le timing visé par la FIA, Nikolas Tombazis confirme la perspective d'un report dans le temps, estimant que la situation se stabilise : "Je dirais probablement 2026. Nous n'avons pas l'intention de changer pour 2025, à moins que quelque chose d'imprévisible ne se produise."

"Je ne pense pas que la situation va empirer l'année prochaine, car je ne pense pas qu'il y ait d'autres failles à exploiter, comme la zone de l'aileron avant et autres", ajoute-t-il. "Par conséquent, je m'attends à ce que la situation reste très similaire. Je ne pense pas non plus que la situation se soit détériorée au cours de l'année. C'est juste cette année par rapport à la précédente."

