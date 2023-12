Primes F1 : combien pour chaque écurie après la saison 2023 ?

La saison 2023 restera dans l'Histoire de la Formule 1 pour la domination exercée par Max Verstappen et Red Bull, le nouveau triple Champion du monde ayant signé 19 victoires en 22 Grands Prix disputés. Si les deux titres mondiaux ont été rapidement assurés pour le tandem, la lutte pour les places d'honneur a été beaucoup plus serrée, et a même duré jusqu'à Abu Dhabi pour la deuxième place du championnat constructeurs entre Mercedes et Ferrari.

En jeu, en plus de la réputation des écuries, des sommes non négligeables puisque les primes distribuées à la fin de l'année par la Formule 1 dépendent du classement de chaque structure. Et l'on parle parfois de plusieurs millions de dollars de différence entre deux positions au classement, avec une incidence potentiellement forte sur la saison 2024.

Les primes distribuées aux écuries sont tenues secrètes, mais il est en réalité assez facilement possible de les estimer grâce aux informations qui sont rendues publiques. On sait par exemple, par le biais des Accords Concorde qui régissent le championnat, que la somme totale des primes représente 50% des bénéfices des droits commerciaux de la F1.

Cependant, les écuries n'accèdent pas toujours à ces 50% car à partir d'un certain niveau de revenus, la part revenant à Formula One Management augmente. En 2022 par exemple, la cagnotte pour les primes s'élevait à 1,157 milliard de dollars alors que la F1 avait généré des revenus de 2,57 milliards de dollars. La part des équipes équivalaient donc à environ 45%.

Ces primes ne sont par ailleurs pas redistribuées de manière équitable. Au titre de son statut historique puisque présente en F1 depuis la création du championnat en 1950, la Scuderia Ferrari reçoit un paiement supplémentaire estimé à 5% de la cagnotte. D'autres équipes reçoivent plus d'argent en raison de leurs succès passés, notamment si elles ont déjà remporté des titres. On estime l'ensemble de ces bonus autour de 25% de la cagnotte, et c'est donc le reste qui est ensuite distribué entre les dix écuries.

Le recette prévisionnelles de la F1 devraient augmenter de 10%, ce qui permet de s'attendre à une cagnotte pour les écuries qui se situera entre 1,25 et 1,3 milliard de dollars. Il est donc possible d'estimer la prime de chaque écurie sur la base d'un milliard de dollars, ce qui donne les chiffres suivants :