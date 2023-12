Sauber F1 dévoile son nouveau nom en attendant Audi

L'écurie Sauber a dévoilé le nom officiel qu'elle utilisera en Formule 1 ces deux prochaines années. Une identité temporaire qui précède l'engagement officiel d'Audi dans la discipline à partir de la saison 2026. Comme prévu, la marque aux anneaux demeurera discrète avant d'entamer son projet d'usine, elle qui a construira sa propre unité de puissance et a investi dans l'écurie suisse pour en faire sa structure de course.

En attendant, l'équipe qui a vu le jour en 1993 sous la houlette de son fondateur Peter Sauber retrouve en partie ses racines. Après six années de partenariat avec Alfa Romeo, dont les cinq dernières passées à représenter officiellement le nom du constructeur italien en Formule 1, elle évoluera sous l'identité Stake F1 Team Kick Sauber en 2024 et 2025.

Alors que le groupe Sauber est dirigé par Andreas Seidl, la gestion quotidienne de l'équipe est confiée depuis un an à Alessandro Alunni Bravi. Ce dernier avait évoqué l'engagement d'un sponsor titre majeur pour accompagner la nouvelle page d'histoire de Sauber en Formule 1, et il s'agit donc du service de streaming Kick.com, qui rejoint la plateforme de paris en ligne Stake, déjà partenaire titre de l'écurie en 2023.

Bien qu'indépendantes, les deux entreprises ont le même propriétaire en Australie et l'on avait notamment vu Kick bénéficier d'une livrée spéciale au dernier Grand Prix de Belgique. Comme l'an passé mais dans une position différente, Stake accolera son nom à celui de l'équipe, tandis que Kick sera également adossé à l'identification du châssis. La monoplace sera ainsi nommée Kick Sauber C44, en conservant la nomenclature traditionnelle de la structure helvète.

"Sauber a toujours été synonyme d'innovation, de rupture et de remise en question des conventions", justifie Alessandro Alunni Bravi. "Le partenariat avec Kick.com est la dernière et plus audacieuse démonstration en date de la philosophie qui nous anime. Kick.com redéfinit la manière de faire du streaming et adoptera la même approche de rupture dans le monde de la F1. Avec Kick.com, notre objectif est de franchir une nouvelle étape dans la recherche moyens nouveaux et innovants de nous rapprocher des fans."

Il n'est pas exclu que l'écurie utilise le nom Kick Formula 1 Team Sauber lors de certains Grands Prix en 2024.

En 30 ans de présence en Formule 1, Sauber a connu plusieurs formes avec déjà un premier passage sous le pavillon d'un grand constructeur. Indépendante de 1993 à 2005, l'entreprise basée à Hinwil, en Suisse, a ensuite été la propriété de BMW à partir de 2006.

Lorsque la marque bavaroise a quitté la catégorie reine brutalement à l'aube de la saison 2010, Peter Sauber a sauvé son écurie en lui redonnant un an plus tard son nom originel, qu'elle a utilisé jusqu'en 2018. Durant cette période, l'emblématique fondateur a définitivement cédé son écurie au fonds d'investissement Longbow Finance. De 2019 à 2023, c'est sous le nom d'Alfa Romeo qu'elle a couru.

En 2024, Sauber s'appuiera sur un duo de pilotes inchangé, avec Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, tandis que le jeune Français et Champion de F2 Théo Pourchaire sera réserviste. Pour sa dernière saison sous l'identité d'Alfa Romeo, l'équipe a terminé en 2023 neuvième et avant-dernière du championnat constructeurs.

