Le nouveau PDG balaie les derniers doutes : "Audi entrera en F1"

Les doutes qui ont pu apparaître autour du projet d'Audi en Formule 1 continuent de se dissiper et cette fois, la parole est venue de très haut. Nouveau PDG de la marque aux anneaux, Gernot Döllner a lui-même confirmé que le plan établi suivait son cours et qu'il n'était pas question de remettre en cause l'arrivée du constructeur en allemand dans la discipline reine, effective en 2026.

"Il y a une décision claire du directoire, des conseils de surveillance d'Audi et de Volkswagen, selon laquelle Audi entrera en Formule 1 en 2026", a-t-il rappelé dans les colonnes du média allemand Handelsblatt. "Le projet est en place."

Quelques mots mais beaucoup de clarté, à travers une prise de parole qui était attendue. Celle-ci n'était toutefois pas possible plus tôt, en raison de directives données par le groupe Volkswagen. En effet, celles-ci interdisent à tout nouveau PDG d'une marque de s'exprimer publiquement lors des 100 premiers jours suivant sa prise de fonction. Or, Gernot Döllner a succédé le 1er septembre à Markus Duesmann. Ce dernier avait beaucoup fait pour pousser le projet Audi en F1, et le silence créé par la situation a largement contribué à faire naître les rumeurs et les doutes autour de la suite.

Audi continue donc bel et bien de plancher sur son arrivée en Formule 1, qui se fera via l'écurie Sauber. Cette dernière doit encore annoncer son nouveau nom pour les deux saisons à venir, à la suite du départ d'Alfa Romeo, car la présence d'Audi ne sera en aucun cas visible avant 2026. Parallèlement, la marque mène un gros travail dans son usine de Neubourg-sur-le-Danube, qui a été modernisée pour y concevoir la future unité de puissance allemande. Un recrutement a également été initié.

Dernièrement, les commentaires rassurants sur l'engagement futur d'Audi sont toujours venus de Sauber, notamment par la voix du représentant de l'équipe, Alessandro Alunni Bravi.

"Entre Vegas et Abu Dhabi, j'étais à Ingolstadt", expliquait-il ainsi le mois dernier. "Donc je pense qu'il y a un engagement. J'ai vu des gens pleinement investis, qui travaillent vraiment d'arrache-pied. On sait que le défi est immense, mais il y a un plein engagement."

"L'engagement d'Audi a été très fort dès le début. Le projet F1 a été approuvé par le conseil d'administration d'Audi, puis a été confirmé par le conseil de surveillance d'Audi, et enfin confirmé par le conseil de surveillance de Volkswagen. Il y a donc un engagement à tous les niveaux du groupe Audi/Volkswagen. Le changement de PDG ne modifie pas cette approche, car ce n'est pas la décision d'un seul individu ou conseil d'administration, c'est la décision du groupe."

Le nouveau PDG en question, Gernot Döllner, pourrait bien avoir mis un point final aux interrogations en s'exprimant publiquement.