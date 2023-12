Alpine : Renault a été "courageux" avec son moteur mais a manqué de temps

Pour son moteur RE22 de 2022, Renault a pris des risques avant la mise en place du gel réglementaire afin de tenter de combler l'écart avec la concurrence en privilégiant la performance par rapport à la fiabilité. Le tout en comptant ensuite sur des correctifs approuvés par la FIA pour régler les problèmes éventuellement rencontrés.

Si des progrès ont bien été constatés dans le courant de la saison passée, en plus de difficultés attendues en matière de fiabilité, la saison 2023 a démontré que l'unité de puissance frappée du losange, qui n'équipe que l'écurie d'usine Alpine, manquait encore de puissance par rapport aux autres blocs, avec un retard estimé entre 20 et 30 chevaux sur Honda, Mercedes et Ferrari.

À l'été, et avec le soutien de la fédération, un projet de rééquilibrage des performances en faveur du moteur Renault a été mis en marche pour tenter de le rapprocher de la concurrence pour 2024 et 2025. Finalement, ce plan a été abandonné, le constructeur français acceptant son déficit et concentrant désormais pleinement son travail sur le futur bloc hybride pour 2026.

Lire aussi : Formule 1 Alpine F1 jugerait inacceptable de revoir le règlement moteur 2026

Quand il est demandé à Matt Harman, le directeur technique d'Alpine, si un tel retard moteur est frustrant pour les gens travaillant côté châssis, il répond : "Je ne parlerais pas de frustration. Nous avons essayé ; je crois qu'il est important que nous essayions ces choses. En fin de compte, nous avons la technologie et la capacité de mettre l'unité de puissance là où nous aimerions qu'elle soit, nous avons juste manqué de temps avec le [moteur] RE22."

"Nous avons été très courageux avec ce moteur. D'accord, il est un peu en retrait par rapport à ce que nous aimerions. Nous avons fait un grand pas en avant, mais nous n'avons pas été assez loin. Et nous ne pouvions pas prendre plus de risques que nous ne l'avons fait, cela aurait été bien de lever le gel pendant un petit moment juste pour refaire quelque chose comme ça."

"Mais en fin de compte, je pense qu'il est également important de noter que nous avons une autre unité de puissance en chantier en ce moment. C'est une grande priorité pour l'équipe. Et c'est là que nous voyons notre avenir. Nous avons donc pris la décision de nous concentrer sur le futur. Et nous nous occuperons de cette unité de puissance pendant les deux prochaines années en essayant d'éliminer certaines de ses pertes parasites et en faisant tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la réglementation."

Les deux Alpine ont été éliminées en Q1 à Monza et n'ont pas pu jouer le top 10 en course.

Par ailleurs, Harman estime que les difficultés d'Alpine sur les circuits de haute vitesse étaient aussi en partie dues à une optimisation perfectible de l'A523 : "Vous avez tous vu les chiffres, nous avons indiqué le retard que nous avions. Il ne s'agit pas seulement du déficit de l'unité de puissance. Si nous regardons Monza, et si nous regardons comment nous nous y sommes comportés, ce n'était pas un bon week-end pour nous."

"Nous ne nous attendions pas à être au rendez-vous. Nous connaissions le delta de performance de l'unité de puissance avant de nous rendre sur place, mais nous ne nous attendions pas à être dans cette situation. Cela signifie que nous n'avons pas fait assez d'efforts au niveau du châssis pour accompagner l'unité de puissance et en tirer le meilleur parti. Et c'est quelque chose que nous avons appris en vue de Las Vegas."

"Oui, nous devons faire des compromis, bien sûr, il faut réoptimiser la voiture dans une zone différente. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne pense pas que nous en ayons fait assez sur certains circuits où l'unité de puissance domine."

Avec Adam Cooper