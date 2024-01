Verstappen dans une F1 : "Dès le premier tour, il s'était familiarisé"

Franz Tost va couler des jours heureux après avoir dirigé Toro Rosso et AlphaTauri pendant plus d'une quinzaine d'années. Parmi les jeunes pilotes propulsés par le giron Red Bull via l'écurie de Faenza, le souvenir du triple Champion du monde Max Verstappen aura toujours une place à part dans son esprit. L'Autrichien se souvient d'un talent brut déjà hors normes dès ses premiers tours de roue, et sur lequel Red Bull avait mis la main sans hésiter avec l'objectif de le propulser vers les sommets.

"Je me souviens de Max sur le Norisring [en F3] quand il avait 16 ans", évoque Franz Tost dans des propos relayés par la BBC. "C'était trempé, et il était une seconde et demie à deux secondes plus rapide que tout le monde. J'ai dit que tous les autres pilotes devraient rendre leur licence, et que le seul pilote du peloton était Max Verstappen."

La première fois de Max Verstappen dans une Formule 1 pour un test grandeur nature sur circuit est aussi ce qui a frappé Franz Tost. En 2014, Red Bull a alors accéléré les choses en envoyant son protégé, même pas majeur, participer aux essais libres du Grand Prix du Japon avant sa titularisation chez Toro Rosso l'année suivante.

"Lors de son premier test, j'ai vraiment été impressionné par la rapidité avec laquelle il s'est adapté à la vitesse et aux feins...", souligne Franz Tost. "Normalement, les pilotes ont besoin de 100 à 150 km pour s'habituer à l'énorme puissance dont dispose une F1 à l'accélération et au freinage. Mais dès le premier tour, il s'était familiarisé avec tout."

"On a décidé qu'il ferait les EL1 à Suzuka, et les journalistes ont dit : 'Vous êtes complètement fous... Suzuka est l'un des circuits les plus dangereux, comment pouvez-vous le faire débuter en EL1 ? Il doit être prêt'. J'ai répondu : 'Ne parlez pas trop, on en rediscute dans 5 ans et on verra alors qui avait raison entre vous et moi'. Ça n'a pas pris cinq ans, ce fut immédiat, dès la première année."

Une ascension qui a mené Max Verstappen vers sa première victoire en Grand Prix dès qu'il a rejoint Red Bull Racing, en 2016, puis vers trois titres mondiaux consécutifs (2021, 2022 et 2023).

"C'était la même chose avec Vettel", note Franz Tost. "Tous les deux avaient des approches et des attitudes similaires. C'était fantastique de travailler avec ces pilotes. Ricciardo, Sainz et Gasly, ce sont tous des pilotes de grande classe avec beaucoup de potentiel."