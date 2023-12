Les records F1 battus par Max Verstappen en 2023

Statistiquement, Max Verstappen a connu la saison la plus dominatrice de l'Histoire de la F1, en battant au passage de nombreux records. Le Néerlandais ressort de cette campagne avec un troisième titre mondial, 19 succès et 12 pole positions supplémentaires, et s'est offert à 26 ans une place encore plus grande sur les tablettes de la discipline.



Voici une longue liste de records battus par Verstappen au cours de la saison 2023.

Les records F1 de Verstappen en 2023

Le plus grand nombre de victoires en une saison de F1



En 2022, Verstappen avait remporté 15 GP, ce qui dépassait déjà la précédente référence de 13 succès codétenue par Michael Schumacher et Sebastian Vettel (lors des saisons 2004 et 2013, respectivement).

Mais Red Bull et le Néerlandais sont donc allés encore plus haut en 2023, atteignant le chiffre de 16 victoires à Mexico, avant de porter le décompte final à 19 victoires au soir d'Abu Dhabi.

Pilote Année Victoires/GP dans la saison M. Verstappen

Red Bull 2023 19/22 M. Verstappen

Red Bull 2022 15/22 M. Schumacher

Ferrari 2004 13/18 S.Vettel

Red Bull 2013 13/19 M. Schumacher

Ferrari 2002 11/17 S.Vettel

Red Bull 2011 11/19 L. Hamilton Mercedes 2014 11/19 L. Hamilton Mercedes 2018 11/21 L. Hamilton Mercedes 2019 11/21 L. Hamilton Mercedes 2020 11/17

Le plus grand pourcentage de victoires en une saison de F1



Max Verstappen après sa victoire à Mexico.

En 1952, Alberto Ascari avait fixé la barre très haut dans ce domaine en remportant six des huit épreuves que comptait le calendrier, soit 75% de victoires. C'est un chiffre que même les dominations les plus intenses d'Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ou encore Lewis Hamilton n'avaient réussi à dépasser.

Verstappen a réussi cela en signant donc 19 succès sur les 22 Grands Prix de l'année, atteignant un pourcentage de 86,36%.

Pilote Année Victoires/GP dans la saison Ratio M. Verstappen

Red Bull 2023 19/22 86,36% A. Ascari

Ferrari 1952 6/8 75% M. Schumacher

Ferrari 2004 13/18 72,22% J. Clark

Lotus 1963 7/10 70% S.Vettel

Red Bull 2013 13/19 68,42%

Le plus grand nombre de victoires consécutives en F1

Autre record estampillé Red Bull battu, celui de Vettel en 2013. L'Allemand avait à l'époque remporté les neuf dernières courses de la saison, ce qui lui permettait alors de surpasser les séries de sept victoires consécutives d'Ascari en 1952 et de Schumacher en 2004.

Ce record semblait devoir durer longtemps mais finalement, une décennie plus tard, Verstappen a fait mieux. Sa série victorieuse a débuté lors du GP de Miami, en mai, avant que la performance de Vettel soit égalée sous la pluie de Zandvoort, trois mois plus tard. C'est une semaine après, à Monza, que la passe de 10 a été réalisée. Le GP de Singapour, remporté par Carlos Sainz, a mis fin à cet enchaînement de succès.

Pilote Victoires consécutives Grands Prix M. Verstappen

Red Bull 10 Miami 2023 -> Italie 2023 S.Vettel

Red Bull 9 Belgique 2013 -> Brésil 2013 A. Ascari

Ferrari 7 Belgique 1952 -> Argentine 1953 M. Schumacher

Ferrari 7 Europe 2004 -> Hongrie 2004 N. Rosberg Mercedes 7 Mexique 2015 -> Russie 2016 M. Verstappen

Red Bull 7* Japon 2023 -> Abu Dhabi 2023

*série en cours

Le premier pilote à remporter trois victoires dans un même pays en une saison F1



Max Verstappen a signé un trois sur trois lors des courses aux États-Unis.

Verstappen est devenu le seul pilote de l'Histoire de la Formule 1 à glaner trois succès dans un même pays lors d'une seule saison, après avoir remporté les trois manches se déroulant aux États-Unis. La première à Miami, la seconde à Austin puis la troisième à Las Vegas.

Il faut toutefois préciser que c'est seulement la troisième fois qu'un calendrier comptait trois dates sur un même territoire. Les États-Unis ont déjà connu cela en 1982, avec des Grands Prix organisés à Long Beach, Detroit et Las Vegas. La seconde occasion fut en 2020, quand le programme a été largement chamboulé par la pandémie de COVID-19, ce qui avait permis à l'Italie d'accueillir trois épreuves, à Monza, au Mugello et à Imola.

En 1982, les trois courses avaient été remportées par des pilotes différents (respectivement Niki Lauda, John Watson et Michele Alboreto). En 2020, Lewis Hamilton avait gagné au Mugello et à Imola, mais la victoire de Monza était revenue à Pierre Gasly.

Le plus grand nombre de victoires depuis la pole dans une saison de F1

Même si l'alliance entre Max Verstappen et la Red Bull RB19 ne s'est pas montrée aussi dominatrice en qualifications qu'en course, le Néerlandais n'a gaspillé aucune occasion de convertir un départ depuis la pole en victoire. Il a en effet réalisé un 100% en 2023, terminant les 12 courses qu'il a démarrées depuis la pole position à la première place.

C'est mieux que le record codétenu par Nigel Mansell et Sebastian Vettel, qui avaient concrétisé neuf pole positions en 1992 et 2011, respectivement.

Pilote Année Poles converties en victoires M. Verstappen

Red Bull 2023 12 N. Mansell Williams 1992 9 S.Vettel

Red Bull 2011 9 M. Schumacher

Ferrari 2004 8 S.Vettel

Red Bull 2013 8 L. Hamilton Mercedes 2017 8 L. Hamilton Mercedes 2020 8

La plus grande série de poles converties en victoires de la F1



Si Verstappen a transformé ses 12 poles de 2023 en victoires, celles-ci s'inscrivent dans un record plus global. Le Néerlandais a en effet converti ses 16 dernières pole positions en succès, avec une série qui a débuté lors du GP des Pays-Bas 2022. La dernière fois que le triple Champion du monde n'a pas gagné une course après s'être élancé de la pole remonte au GP d'Autriche 2022, remporté par Charles Leclerc.

Le plus de hat tricks dans une saison de F1

En Formule 1, un hat trick est réalisé quand un pilote signe la pole, la victoire et le meilleur tour en course. Max Verstappen a réalisé cela à six reprises en 2023 (Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Japon, Qatar et Abu Dhabi), soit un de mieux qu'Ascari en 1952 et que Schumacher en 2004.

Pilotes Année Hat tricks M. Verstappen

Red Bull 2023 6 (22 GP) A. Ascari

Ferrari 1952 5 (8 GP) M. Schumacher

Ferrari 2004 5 (18 GP) N. Mansell Williams 1992 4 (16 GP) M. Schumacher Benetton 1994 4 (16 GP) M. Häkkinen McLaren 1998 4 (16 GP) M. Schumacher

Ferrari 2002 4 (17 GP) L. Hamilton Mercedes 2015 4 (19 GP) L. Hamilton Mercedes 2017 4 (20 GP)

Le plus de top 2 consécutifs en F1

Ce n'est pas un record battu, mais un record égalé ! En effet, entre le GP d'Abu Dhabi 2022 et le GP d'Italie 2023, Max Verstappen a signé 15 top 2 consécutifs, égalant un record fixé en 2002 par Schumacher, entre les GP du Brésil et du Japon 2002.

En revanche, le nombre de podiums consécutifs demeure toujours propriété de l'Allemand, qui était monté 19 fois de suite sur la "boîte" entre le GP des États-Unis 2001 et le GP du Japon 2002, signant au passage 100% des podiums de la saison 2002.

Le plus de tours menés dans une saison de F1

Max Verstappen a passé 75,70% des tours de la saison en tête.

Signe de l'impressionnante campagne 2023 de Verstappen, ce record a été battu alors qu'il restait encore cinq GP à disputer. En effet, au GP du Qatar, qui l'a d'ailleurs vu être sacré, le pilote Red Bull a dépassé la précédente référence de 739 points (Vettel en 2011) avant de la fixer à 1003 au moment de franchir une dernière fois la ligne d'arrivée à Abu Dhabi.

Pilote Année Tours menés/total de tours M. Verstappen

Red Bull 2023 1003/1325 S.Vettel

Red Bull 2011 739/1133 N. Mansell Williams 1992 694/1036 S.Vettel

Red Bull 2013 684/1131 M. Schumacher

Ferrari 2004 683/1122

Le plus grand pourcentage de tours menés dans une saison de F1

La saison 1963 est souvent décrite comme l'une des meilleures de la part d'un pilote en F1, et cette honneur était revenu à l'époque à Jim Clark, qui avait signé sept victoires en 10 épreuves sur la route menant vers son premier titre mondial. L'Écossais avait à l'époque mené 506 des 708 tours avec sa Lotus 25, ce qui représentait 71,47 de tours menés.

En dépit des ères de dominations qui se sont succédées depuis, il aura donc fallu attendre 60 ans pour que cette marque soit battue. En effet, avec 1003 tours sur 1325, Max Verstappen a mené 75,70% des tours de la saison.

Le plus de points inscrits dans une saison de F1

Bien entendu, ce record est avant tout favorisé par trois facteurs : le premier étant le passage en 2010 à un barème à 25 points pour la victoire (voire 26 depuis le retour du point pour le meilleur tour) couvrant 10 pilotes, le second l'augmentation continue du nombre de Grands Prix et le troisième l'apparition des sprints en 2021.

Par comparaison, lors de la dernière année avec un barème à 10 points pour la victoire couvrant six pilotes (2002), Michael Schumacher avait fixé un record à 144 points, augmenté à 148 deux ans plus tard (2004) suite au passage à un barème fixant toujours la victoire à 10 points mais avec huit pilotes couverts.

Toutefois, c'est bien un autre record pour Verstappen qui a atteint le faramineux total de 575 unités inscrites, soit 92,74% des 620 qu'il était possible de marquer au maximum. Il avait déjà fixé la référence en 2022, avec 454 points sur 596 possibles (76,17%).

Le plus gros écart en points entre un champion et son dauphin en F1



Sergio Pérez est le premier vice-champion du monde qui a inscrit moins de la moitié des points du champion.

Là encore, un record forcément rendu plus impressionnant par le barème introduit en 2010 et l'arrivée des courses sprint. L'ampleur demeure tout de même révélatrice : Sergio Pérez, vice-champion 2023, a terminé à 290 points de son équipier Max Verstappen. C'est de loin l'écart le plus important. Le précédent record était de 155 unités d'avance, pour Sebastian Vettel sur Fernando Alonso en 2013.

Année Champion Vice-champion Écart en points 2023 M. Verstappen

Red Bull S. Pérez Red Bull 290 (22 GP) 2013 S.Vettel

Red Bull F. Alonso Ferrari 155 (19 GP) 2022 M. Verstappen

Red Bull C. Leclerc Ferrari 146 (22 GP) 2020 L. Hamilton Mercedes V. Bottas Mercedes 124 (17 GP) 2011 S.Vettel

Red Bull J. Button McLaren 122 (19 GP)

Le plus gros écart en pourcentage de points entre un champion et son dauphin en F1

Cet écart est le plus grand en valeur absolue mais rapporté au ratio de points inscrits, c'est aussi le plus conséquent de l'histoire puisque Verstappen a inscrit 50,43% de points de plus que Pérez au terme des 22 GP de la saison (575 contre 285). C'est la première fois dans l'histoire qu'un dauphin inscrit moins de la moitié des points du piloté titré.

Auparavant, le record était codétenu par Nigel Mansell et Jacques Villeneuve, qui avaient tous deux inscrit 48,15% de points de plus que leur vice-champion. Concernant le Britannique, il avait aisément disposé de Riccardo Patrese, son équipier chez Williams, en 1992 (108 points contre 56).

Dans le cas de Villeneuve, titré en 1997 chez Williams également, l'écart avec Heinz-Harald Frentzen (81 points contre 42) ne raconte pas toute l'histoire de la saison. Le principal rival du Canadien était bien Michael Schumacher, mais l'Allemand, qui avait inscrit 78 points au total, avait été disqualifié du championnat après la collision volontaire du GP d'Europe, dernière manche de la saison.

Le plus grand nombre de points inscrits consécutivement en F1



Entre les GP de Grande-Bretagne 2018 et de Bahreïn 2020, Lewis Hamilton avait signé 48 entrées consécutives dans les points (un record qui tient encore aujourd'hui) en inscrivant sur la période un total de 998 unités. Seul le COVID-19, qui l'avait empêché de prendre part au GP de Sakhir, l'avait à l'époque stoppé.

Trois ans plus tard, Max Verstappen a réussi à battre ce total en inscrivant au total 1004 points, série en cours, sur les 41 derniers GP, série également en cours. Le Néerlandais, qui n'a plus vécu de week-end sans points depuis le GP d'Australie 2022, où il avait abandonné, a évidemment été aidé par les sprints dans cette entreprise puisqu'ils lui ont permis, sur la période, de glaner 66 points.

Le plus de GP consécutifs en tant que leader du championnat F1



Max Verstappen est en tête du classement pilotes depuis le 22 mai 2022.

Au moment de terminer la saison 2023, Verstappen reste sur une série en cours de 39 Grands Prix consécutifs en tant que leader du championnat. Elle a débuté au soir du GP d'Espagne 2022, quand le Néerlandais l'avait emporté et pris les commandes du classement suite à une défaillance du moteur de la Ferrari de Charles Leclerc qui était arrivé à Barcelone en leader. Depuis, personne n'est parvenu à le déloger de cette position.

Auparavant, c'est Michael Schumacher qui détenait ce record avec 37 GP consécutifs en tant que leader. Il faut noter que dans le cas de l'Allemand, cette série couvrait plus de deux saisons complètes puisqu'elle s'étirait du GP des États-Unis 2000 au GP du Japon 2002.

Le plus d'arrêts au stand pour un vainqueur de GP

Sans doute la statistique la plus particulière de cette liste. Ici, Max Verstappen égale un record. En effet, comme Jenson Button lors du fameux GP du Canada 2011, le pilote Red Bull s'est arrêté six fois au stand avant de l'emporter.

Pour Verstappen, il s'est agi d'une course relativement tranquille lors du GP des Pays-Bas où les conditions météo ont justifié plusieurs passages par les stands. Pour le Champion du monde 2009, c'était en revanche une épreuve faite de hauts et de bas, d'accrochages et de dépassements, et marquée par une victoire glanée en dépassant Sebastian Vettel dans le dernier tour.

Autres records F1 détenus par Max Verstappen