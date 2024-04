Hülkenberg en passe de battre un indésirable record

Nico Hülkenberg disputait en Chine son 208e Grand Prix en Formule 1 depuis 2010. Deux cent huit, c'est aussi le nombre d'épreuves disputées par Andrea De Cesaris dans sa carrière entre 1980 et 1994. Or, les deux hommes partagent depuis ce week-end un même record : jamais, en 208 courses, n'ont-ils été capables de l'emporter.

C'est un petit événement car le record de De Cesaris remonte donc à près de 30 ans. L'Italien avait en effet disputé son ultime course en F1, concluant une carrière de 14 ans dans la discipline, lors du GP d'Europe 1994 couru le 16 octobre de cette année-là sur le circuit de Jerez. Ce jour-là, engagé au sein de l'écurie Sauber dans le cadre d'un intérim en attendant le retour en piste de Karl Wendlinger, toujours en convalescence après son grave accident de Monaco, il s'élancera du 18e rang sur la grille avant d'abandonner peu après la mi-course sur un problème technique.

Cela n'aurait d'ailleurs pas dû être sa dernière course en F1, puisqu'un test révèlera que Wendlinger n'est pas encore suffisamment en forme pour reprendre la compétition, mais De Cesaris partira en vacances en le croyant et ne sera pas joignable au moment où Sauber souhaitera le rappeler.

Il existe cependant une différence de taille entre Hülkenberg et le pilote romain qui a perdu la vie dans sa ville natale à la suite d'un accident de moto un certain 5 octobre 2014, pendant qu'à des milliers de kilomètres Jules Bianchi luttait pour la sienne à Suzuka. En effet, De Cesaris, du haut de sa réputation de briseur de machine et de loser, a tout de même signé cinq podiums, avec comme meilleur résultat deux secondes places en 1983. L'Allemand, lui, n'a jamais eu l'honneur de goûter au champagne puisqu'il n'a jamais terminé dans le top 3 en F1. Tout juste a-t-il entrevu la victoire lors du GP du Brésil 2012, avant de s'accrocher avec Lewis Hamilton.

Très vraisemblablement, Nico Hülkenberg deviendra au Grand Prix de Miami le pilote ayant pris le plus de départs en Formule 1 sans l'emporter, lui qui détient déjà le record de courses disputées sans le moindre podium.

Quand Sky Allemagne lui a posé la question, à Shanghai, de savoir si sa dixième place en course avait le goût d'une victoire, le pilote Haas a répondu : "Pas tout à fait, il manque encore quelques émotions. Je n'ai jamais gagné en Formule 1, donc je ne peux pas vraiment faire de commentaires à ce sujet. Mais je me sens bien, je me sens bien. Je pense que c'est le maximum qui était possible aujourd'hui."

"Vous pouvez voir que si aucune des cinq premières équipes n'a de problème, les dix premières places sont réservées. Aujourd'hui, Lance [Stroll] a eu un problème et nous nous sommes battus pour la position avec des qualifications et une course parfaites. Je pense que c'est l'une des courses les plus propres de ma carrière. Je suis donc très, très heureux et un peu fier."

Les pilotes F1 ayant disputé le plus de GP sans victoires

Pilote GP sans victoire Meilleur résultat 1 A. De Cesaris 208 2e = N. Hülkenberg 208 4e 3 N. Heidfeld 183 2e 4 R. Grosjean 179 2e 5 K. Magnussen 168 2e 6 M. Brundle 158 2e 7 L. Stroll 148 3e 8 D. Warwick 146 2e 9 J.P. Jarier 134 3e 10 E. Cheever 132 2e

En gras, les pilotes en activité.