VCARB juge les accidents de Ricciardo et Tsunoda "évitables"

Les espoirs de VCARB de décrocher des points au Grand Prix de Chine ont été anéantis en l'espace de quelques secondes : après que Daniel Ricciardo a été heurté par Lance Stroll lors de la relance de la course, son coéquipier Yuki Tsunoda a été envoyé en tête-à-queue par Kevin Magnussen au tour suivant. Aucun des deux pilotes VCARB n'a pu terminer la course.

Interrogé par Motorsport.com, Laurent Mekies a estimé que les deux accrochages auraient facilement pu être évités par les responsables, qui ont chacun écopé d'une pénalité de dix secondes par la suite.

"Je pense que les deux [accidents] ont semblé de trop", a indiqué le directeur d'équipe. "Ça ne ressemblait pas à ceux où l'on voit que ça va toujours se finir par un accident. Non, les deux avaient l'air évitables. J'espère donc qu'il s'agira d'incidents isolés dans une lutte par ailleurs très intense."

En outre, Mekies a estimé que les incidents avaient privé son équipe d'un nouveau top 10, d'autant plus que, jusqu'à son abandon, Ricciardo semblait être dans son meilleur week-end de la saison.

"C'est une grande opportunité perdue", a ajouté le Français. "Nos deux voitures ont été sorties par des concurrents en un seul tour, c'est donc une grande occasion manquée. Nous sentions que nous nous battions pour ce point [de la dixième place] dans le groupe des gars habituels et cela aurait été une belle bataille serrée. Juste avant le Safety Car, Daniel attaquait Lewis [Hamilton]. Donc nous étions sur un bon rythme et nous avions les bons pneus."

"Nous aurions pu bien nous battre avec Nico [Hülkenberg] pour cette position. Mais c'est comme ça. C'est la course. Ça ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. Mais ce qui est rassurant, c'est que nous avions le rythme pour nous battre pour ce point, même si nous avons commencé [le week-end] en étant un peu en retrait. Mais le rythme en course était là. Et c'est agréable de voir Daniel performer à ce niveau, il a fait de bons progrès en arrière-plan."

Stroll s'est attiré les foudres de Ricciardo après la course, Tsunoda a lui aussi exprimé son agacement face aux circonstances de son abandon. "Je suis assez frustré de m'être retrouvé comme ça, d'autant plus que j'ai laissé [à Magnussen] beaucoup de place et que ça s'est juste terminé par un abandon", a pesté le Japonais. "Donc c'est assez frustrant. Je suis très énervé."