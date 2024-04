Horner conseille à Wolff de s'occuper de Mercedes et pas de Verstappen

Après des propos tenus par Toto Wolff, évoquant la possibilité d'un départ de Max Verstappen de Red Bull Racing, Christian Horner a sèchement répondu à l'Autrichien après le Grand Prix de Chine.

Mercedes n'a pas caché, ces dernières semaines, être intéressé par le recrutement du triple Champion du monde, si jamais ce dernier venait à quitter son écurie actuelle, tout cela dans le contexte de l'affaire Horner et de la lutte de pouvoir interne au sein de la firme autrichienne. Wolff est tout autant désireux de faire venir Verstappen à Brackley que conscient du fait que, sportivement, ce choix ne serait à l'heure actuelle pas le plus logique.

"Il y a tellement de facteurs qui jouent un rôle dans le recrutement d'un pilote", a déclaré Wolff à Shanghai. "Il est clair que si l'on regarde les choses d'un point de vue rationnel, on peut dire que c'est la voiture la plus rapide entre les mains du pilote le plus rapide. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle vous voulez rester là où vous êtes."

"Pour les esprits simples, disons, c'est peut-être la seule raison de rester dans la voiture. Mais peut-être que certaines personnes ont plus de profondeur et prennent en compte d'autres facteurs, et je crois que Max a cette profondeur."

"À cet égard, allons-nous le convaincre ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de le convaincre. Max connaît la course automobile mieux que quiconque et il prendra les décisions qui lui conviennent. Plusieurs facteurs jouent un rôle, mais c'est lui qui va déclencher la chute d'autres dominos. Tout le monde attend ce qu'il va faire. Si j'étais Max, je resterais chez Red Bull en 2025. Mais je ne suis pas Max. C'est la voiture la plus rapide, mais il y a d'autres facteurs", a-t-il conclu sur le sujet.

C'est donc à ces propos que Horner a répondu après la nouvelle victoire de Verstappen au GP de Chine ce dimanche. "Vous en avez parlé à Max ? Parce que si vous parlez à Max, ce n'est en fin de compte pas une question de bouts de papier."

"Nous savons qu'il a un contrat jusqu'à la fin de l'année 2028. Il s'agit de savoir comment il se sent dans l'équipe, quelle est sa relation avec l'équipe et quelles sont ses performances. Et je ne pense pas que les problèmes de Toto soient ses pilotes. Il a probablement d'autres éléments sur lesquels il devrait se concentrer plutôt que de se focaliser sur des pilotes qui ne sont pas disponibles."

Allant plus loin, le Britannique voit dans les rumeurs planant autour de l'avenir de Verstappen une façon pour Mercedes de détourner l'attention de son début de saison difficile sur le plan sportif : "Je ne vais pas me laisser entraîner là-dedans. Je pense que parfois, c'est juste pour faire du bruit."

"[En Chine], nous avons dépassé le nombre de courses remportées par Mercedes dans l'ère moderne. L'équipe est donc en forme. Pourquoi diable voudriez-vous quitter cette écurie ? Mercedes est actuellement la troisième structure, derrière ses clients. Je crois donc que son temps [celui de Wolff] serait mieux utilisé s'il se concentrait sur l'équipe plutôt que sur le marché des pilotes."

Avec Jonathan Noble