Ricciardo furieux contre Stroll : "J'emmerde ce type !"

Dans le 26e des 56 tours du Grand Prix de Chine, alors que le leader Max Verstappen s'apprêtait à relancer la course à la suite d'une période de Safety Car, Lance Stroll et Daniel Ricciardo ont été impliqués dans un étrange accident. Au virage 14 du circuit de Shanghai, la célèbre épingle, un effet accordéon provoqué par le blocage de roues de Fernando Alonso (alors sixième) a vu son coéquipier percuter le train arrière de Ricciardo, le soulevant de plusieurs centimètres.

Si les deux hommes ont pu continuer leur route, l'ampleur des dégâts subis dans la collision a mené à l'abandon du pilote VCARB quelques minutes plus tard. Jugé responsable par les commissaires, Stroll a reçu une pénalité de dix secondes avant d'abandonner à son tour.

C'est un Ricciardo très remonté qui s'est présenté devant les journalistes au sortir de sa voiture. L'Australien a été particulièrement agacé par les messages radio de son rival, ayant d'abord lancé "Cet idiot vient de piler" au moment de l'accident puis ayant qualifié sa pénalité de "blague".

"J'avais commencé à me calmer et puis on m'a dit ce que Lance pensait de l'accident, ou de l'incident. Apparemment, je suis un idiot et c'est de ma faute. Ça me fait bouillir parce que [la responsabilité de Stroll] est claire comme de l'eau de roche, et en plus ça s'est passé derrière le Safety Car", a lancé Ricciardo, qui était en lice pour ses premiers points de la saison.

"La seule chose à faire, c'est de surveiller la voiture de devant. On ne peut pas prédire ce que le leader va faire, on ne peut pas supposer ce que l'on fera dans le [virage] 14. La course ne commence pas avant la ligne de contrôle. Je fais de mon mieux pour ne pas dire ce que j'ai envie de dire, mais j'emmerde ce type (sic). Et je suis gentil, en plus !"

Ricciardo a reproché à Stroll une inattention au moment de l'accident. Selon lui, le Canadien n'avait pas les voitures le devançant dans son champ de vision, ce qui expliquerait le contact entre les deux voitures. "Je n'irai pas plus loin car peut-être que dans une heure, lorsqu'il verra [le ralenti de l'accrochage], il prendra peut-être ses responsabilités. Mais s'il ne le fait pas, je ne peux pas l'aider ni personne ici", a-t-il même lancé.

"C'est très frustrant. Évidemment que les incidents de course arrivent. Mais derrière le Safety Car, ça ne devrait jamais arriver. De plus, ce qui m'a fait bouillir, c'est que j'ai revu sa caméra embarquée pour voir son point de vue, pour essayer encore une fois d'avoir un peu de temps pour comprendre. Dès que nous commençons à freiner, on peut voir son casque aller à droite, il regarde le point de corde du virage 14, il ne me regarde même pas. Et quand il se retourne, il me percute."

"Je ne sais pas ce qu'il fait, à quoi il pense, mais tout ce qu'il a à faire, c'est de se préoccuper de moi dans cette situation, et ça n'a clairement pas été le cas. Voyons ce qu'il dira en public mais s'il s'en prend à moi, j'en dirai plus."

De son côté, Stroll a arrondi les angles en expliquant qu'il ne considérait pas Ricciardo fautif dans l'accident compte tenu de l'effet accordéon s'étant créé à l'épingle. "Quelqu'un a freiné en tête de peloton, je ne sais pas qui, et tout le monde s'est arrêté. La voiture devant moi s'est arrêtée, passant de 60 à 0 [km/h], c'est donc un incident vraiment stupide", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Je ne pense pas que ce soit lui [le responsable du ralentissement]. Tout le monde a freiné et il était le gars devant moi. Je ne pense pas qu'il ait freiné [en premier]."

En revanche, Stroll a considéré qu'il ne méritait pas d'être pénalisé : "Je pense que [j'ai été pénalisé] juste parce que j'ai heurté le gars. Mais quelqu'un a freiné et a provoqué l'accordéon. Je ne sais pas qui. J'ai reçu une pénalité parce que j'ai heurté Ricardo mais ce n'est pas comme si tout était normal et que je l'avais percuté. Et il y a eu un effet accordéon vraiment étrange, j'aurais aimé voir les commissaires le prendre un peu plus en considération."

Propos recueillis par Oleg Karpov et Jonathan Noble