Alpine se rapproche de ses premiers points

Shanghai sourit à Alpine. Même si l'écurie tricolore n'a toujours pas ouvert son compteur de points, elle s'en rapproche doucement mais sûrement. En grande difficulté depuis le début de la saison, Alpine a réalisé son meilleur week-end cette année.

Samedi, en qualifications, les deux Alpine sont passées en Q2 pour la première fois de la saison, réalisant leur meilleure performance dans cet exercice. Un résultat qui s'est confirmé ce matin lors du Grand Prix de Chine. Esteban Ocon, au volant de l'A524 évoluée, a réalisé sa meilleure course de l'année en terminant onzième, à la porte des points. Malgré ce résultat, le Français reste tout de même frustré de ne pas avoir ouvert son compteur de points.

"Ce n'est pas trop la récompense que l'on espérait avoir sur cette course", confie Esteban Ocon au micro de Canal+. "On a tout maximisé depuis hier donc c'est dur d'échouer à deux secondes du Top 10 parce que ça aurait vraiment été une belle fin d'avoir ce point."

"On a pas réussi à l'avoir mais Hülkenberg est sous investigation donc on va voir ce que ça donne. Il a gagné un peu de temps sous Safety Car en doublant les deux qui se rentrent dedans, moi je les ai laissés passer. Il faut pas espérer quelque chose en dehors de la course mais on termine à deux secondes du Top 10. C'est notre meilleur résultat de l'année et il faut continuer à travailler."

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Au volant de la seule Alpine évoluée, équipée d'un plancher plus léger, Esteban Ocon reste prudent sur les nouvelles performances de l'A524.

"Ce n'est pas sûr qu'il y ait de grosses améliorations avec ce que l'on a fait ce week-end. Je pense que les deux voitures étaient mieux, elles ont fait un pas en avant. Comparé au reste du week-end, je pense que le poids à joué, c'est sûr. Après, est-ce que la charge aérodynamiques aussi a fait ce que l'on pensait ? Je n'en suis pas encore sûr, il va falloir qu'on analyse bien l'ensemble du week-end."

"On a rien laissé sur la table de week-end, des deux côtés. C'est un week-end réussi de ce côté là mais malheureusement, pas de récompense encore."

Limiter la casse, un défi réussi pour Gasly

Au début du week-end, Pierre Gasly confiait que son objectif à Shanghai était de limiter la casse et de saisir toutes les opportunités possibles. C'est chose faite pour le pilote normand qui égal son meilleur résultat de la saison.

Pourtant, la course n'avait pas démarré de la meilleure des manières. Lors de sa première immobilisation aux stands, Gasly a percuté légèrement l'un des mécaniciens, qui va bien, lui faisait perdre quelques secondes pour ressortir à l'arrière du peloton, mais les deux Safety car lui ont permis de revenir dans la course pour passer sous le drapeau à damier à la 13e position.

"Il va falloir que l'on analyse ce qu'il s'est passé. La lumière est passée au vert pour que je puisse y aller mais le pneu n'était pas attaché", explique Gasly. "On va revoir ce qu'il s'est passé, j'ai vu le mécano qui va bien mais c'est vrai que c'était impressionnant. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps mais la Safety Car nous a permis de revenir. On a essayé de faire un arrêt en plus, il faudra voir ce que ça a donné."

Ce week-end, Pierre Gasly ne disposait pas des améliorations apportées par l'écurie française. Il devra attendre le Grand Prix de Miami, dans deux semaines, pour en être équipé. Cependant, contrairement à son coéquipier, il semble beaucoup plus optimiste sur les bénéfices de cette évolution.

"Ce week-end, il fallait limiter la casse avec la voiture sans les améliorations. C'était l'un des week-ends les plus construits depuis le début de la saison. J'ai hâte d'avoir les nouvelles améliorations : le nouveau châssis et le nouveau fond plat qu'Esteban avait ce week-end pour le Grand Prix de Miami."

"C'est quelques kilos de moins sur la voiture et plus d'aéro sur les virages. Ça va dans le bon sens, il faut continuer à travailler parce qu'il y a encore de la performance à aller chercher. Ça va nous rapprocher de la zone des points et c'est ce qu'il faut."