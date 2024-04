Course - Verstappen en patron dans une course agitée

Après cinq ans d'absence, le Grand Prix de Chine est de retour au calendrier de la Formule 1. Le circuit de Shanghai, avec son premier virage atypique, est évidemment de la partie et on lui a également confié l'accueil du premier week-end sprint de la saison 2024, qui a vu son format être légèrement modifié.

Max Verstappen s'est tranquillement imposé dans la course sprint du samedi, devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Ce dimanche, le pilote Red Bull s'élançait depuis la pole position, qui était également la centième de l'écurie autrichienne fondée en 2005. À ses côtés, l'on trouvait Sergio Pérez. Fernando Alonso et Lando Norris étaient en deuxième ligne tandis que Hamilton, éliminé en Q1 à la surprise générale, avait fort à faire en partant en 18e position.

En ce qui concerne la météo et les stratégies, le ciel était couvert mais la piste bien sèche au moment du départ, avec 19°C dans l'air et 31°C sur la piste, et tous les pilotes du top 10 avaient opté pour les gommes mediums. Derrière, ce composé était aussi populaire, seuls Lance Stroll (11e, tendres), Kevin Magnussen (17e, durs), Lewis Hamilton (18e, tendres) et Yuki Tsunoda (19e, tendres) ayant fait un choix différent. Logan Sargeant, bon dernier en qualifications, s'élançait depuis la voie des stands après avoir changé la configuration de son aileron avant et son aileron arrière.

Verstappen s'échappe, Leclerc à l'attaque

Au départ, Verstappen a réalisé un bon envol et a franchi le premier virage en tête, Alonso le suivait après avoir dépassé Pérez par l'extérieur. Les pilotes ont été sages dans le premier tour, George Russell ayant réalisé une bonne opération avec un gain de deux places. À l'inverse, son coéquipier a chuté à la 19e place et n'était pas satisfait de la performance de ses pneus.

Après deux tours, Verstappen comptait déjà plus de deux secondes d'avance sur Alonso, subissant la pression de Pérez. Le Mexicain a trouvé l'ouverture dans la cinquième boucle alors que l'avance de Verstappen était supérieure à cinq secondes. La chute d'Alonso a continué avec le dépassement de Norris à l'épingle au septième tour.

L'arrêt de Hülkenberg, Tsunoda et Zhou dans le neuvième tour a entraîné celui de Stroll, Bottas, Ocon, Albon et Hamilton dans la boucle suivante, permettant à Pierre Gasly d'intégrer (temporairement) le top 10. Toutefois, un premier arrêt long de 20 secondes, un mécanicien Alpine ayant été bousculé sans être blessé, a réduit à néant les efforts du Normand. Les malheurs de Hamilton ne se sont pas arrêtés après son changement de gommes : le Britannique a signalé à son stand qu'il était incapable de dépasser Ocon, treizième, jugeant l'Alpine trop rapide pour sa monture !

Charles Leclerc s'est débarrassé de Russell en plongeant à l'extérieur dans le premier virage avant de prendre en chasse le duo Alonso-Piastri. Le pilote Aston Martin et Russell ont changé de pneus dans la douzième boucle, avec des durs pour l'Espagnol et des mediums pour le Britannique, ce qui a permis à Leclerc d'avoir le champ libre et d'aller chercher Norris. Le Monégasque était ensuite deuxième à la suite de l'arrêt des pilotes Red Bull, dans le même tour. Avec une avance de près de dix secondes sur son coéquipier, Verstappen avait la course sous contrôle.

Un SC redistribue les cartes

L'arrêt de Sainz à la fin du 17e tour ne laissait plus que Leclerc et Norris sur leurs pneus du départ, le stand McLaren déduisant que le pilote Ferrari essayait de ne faire qu'un seul arrêt. Sur une autre planète, Verstappen a facilement récupéré les commandes avant d'atteindre le 20e tour.

L'abandon de Valtteri Bottas au 21e tour, moteur en panne, a entraîné le déploiement du VSC mais seulement après quelques minutes de drapeau jaune, alors que Bottas quittait sa voiture en bord de piste à côté de voitures roulant à vive allure... Une situation très dangereuse. Norris, Leclerc, Stroll et Hamilton en ont profité pour s'arrêt sans perdre beaucoup de temps.

Les commissaires n'étant pas parvenus à dégager la Stake sans dépanneuse, le VSC s'est transformé en Safety Car au 23e tour. Verstappen, Pérez, Alonso, Russell, Hülkenberg, Ocon, Tsunoda, Albon, Zhou et Gasly ont plongé dans la voie des stands, avec l'audacieux pari des tendres pour Alonso, et Piastri a fait de même au passage suivant.

Verstappen voyait donc son avance disparaître, devançant désormais Norris et Leclerc alors que Pérez chutait au quatrième rang. Sainz était cinquième, devant Alonso, Russell, Piastri, Ricciardo et Stroll. Tous étaient en pneus durs, cherchant à rallier l'arrivée sans faire un nouvel arrêt, sauf Alonso et Ricciardo. Le pilote VCARB était le seul homme du top 10 à ne pas avoir fait d'arrêt pendant la neutralisation, il était chaussé de pneus mediums vieux de dix tours.

Un festival Alonso pour conclure

Verstappen a parfaitement géré la relance mais derrière, la situation était plus chaotique. Dans l'épingle, un blocage de roues d'Alonso a provoqué un effet accordéon, qui a vu Lance Stroll percuter Daniel Ricciardo. Le Canadien a dû regagner immédiatement les stands, se voyant plus tard infliger une pénalité de dix secondes, tandis que Ricciardo est resté en piste, avec des dégâts sur son plancher. Quelques virages plus loin, Magnussen s'accrochait avec Tsunoda au virage 6, entraînant l'abandon du Japonais et une autre pénalité de dix secondes pour le Danois.

Sans grande surprise, le SC a été rappelé. Alonso a néanmoins eu le temps de dépasser Sainz avant la neutralisation. Le nouveau top 10 était le suivant : Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Ricciardo, Hülkenberg.

À le relance, la monoplace de Ricciardo était trop blessée pour continuer, l'Australien regagnant peu de temps après les stands pour abandonner. Verstappen s'est de nouveau échappé, tout comme Norris en deuxième position, plus rapide que Leclerc, sous la pression de Pérez. Ce dernier a finalement pris l'avantage mais devait combler un retard de cinq secondes sur Norris pour espérer offrir un doublé à Red Bull. Derrière, Piastri devait composer avec une McLaren endommagée, conséquence de l'accrochage entre Stroll et Ricciardo dont l'Australien a été une victime innocente, et voyait Hamilton revenir sur lui après que le septuple Champion du monde est sorti gagnant de son duel avec Hülkenberg.

Dans l'obligation de faire un nouvel arrêt, Alonso s'est exécuté au 44e tour, quittant les stands hors des points mais avec des pneus mediums frais. Le double Champion du monde a dynamité le peloton, dépassant facilement ses rivaux et se faisant même très peur en posant ses roues dans les graviers au dernier virage, partant immédiatement en travers mais capable de reprendre le contrôle de sa voiture !

Au milieu de ces luttes, Verstappen a tranquillement franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, avec plus de treize secondes d'avance sur Norris, qui a tenu le rythme de Pérez. Le Mexicain s'est contenté de la troisième place. Ferrari a su remonter la pente après des qualifications décevantes en prenant les quatrième et cinquième places, Leclerc devançant Sainz. Alonso a attaqué jusqu'au bout, signant le meilleur tour en course, mais a terminé septième, à quelques secondes de Russell.

Piastri, Hamilton et Hülkenberg ont inscrits les derniers points. Mais attention, l'Allemand fera l'objet d'une enquête pour avoir momentanément dépassé Ricciardo lors de son choc avec Stroll, alors que la course n'était pas encore relancée. Une pénalité éventuelle pourrait offrir un point à Ocon, qui a franchi la ligne à la onzième place.

