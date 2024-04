Norris a parié qu'il terminerait "35 secondes" derrière les Ferrari

À Shanghai, Lando Norris a décroché son meilleur résultat de sa saison. Il est passé sous le drapeau à damier à la deuxième place après avoir profité d'une voiture de sécurité pour effectuer son seul et unique arrêt aux stands et ressortir devant Sergio Pérez. Il a ensuite réussi à garder ses pneus durs en vie pour contrôler confortablement l'écart avec le Mexicain qui s'est élevé à plus de cinq secondes.

Il réalise son deuxième podium de la saison après l'Australie (troisième). Ce résultat est une surprise pour McLaren car le circuit de Shanghai faisait partie des tracés redoutés par les monoplaces oranges. Avant de poser ses valises en Chine, l'écurie britannique avait confié qu'elle s'attendait à l'un de ses pires week-ends de la saison et qu'elle s'y rendait avec l'objectif de limiter la casse.

"Aujourd'hui, tout a fonctionné, je ne sais pas pourquoi", déclare Norris. "Je ne m'attendais vraiment pas à faire ce genre de course. Je me suis senti à l'aise, j'ai pu gérer les pneus, ce qui était beaucoup plus facile qu'hier. J'ai pu simplement pousser la voiture, je me sentais bien et à l'aise."

S'il a pu sauver les apparences avec de bonnes performances en qualifications, Lando Norris a été confronté à la dégradation des pneus lors de la course sprint du samedi matin. Le Britannique a commencé le sprint en pole position, mais après avoir glissé au départ, il est tombé à la sixième place, devant son coéquipier Oscar Piastri et derrière les deux Ferrari.

Ces difficultés l'ont amené à parier avec son ingénieur de course, Will Joseph, qu'il terminerait jusqu'à 35 secondes derrière Charles Leclerc et Carlos Sainz. Au lieu de cela, il a terminé avec, respectivement, dix et vingt secondes d'avance sur les deux pilotes Ferrari.

"J'ai fait un pari sur l'écart qu'on allait avoir derrière les Ferrari aujourd'hui et j'ai annoncé 35 secondes, je me suis vraiment trompé", a déclaré Norris en riant après avoir réalisé le 15e podium de sa carrière. "Je suis heureux de me tromper et je suis également heureux pour toute l'équipe, ils le méritaient."

Le pilote McLaren a déclaré qu'il était à la fois surpris par le manque de performance de Ferrari en Chine et par le fait de s'être intercalé entre les deux Red Bull, ce qui lui a valu le titre de pilote du jour décerné par les fans.

"J'ai été surpris par beaucoup de choses, le manque de rythme de Ferrari aujourd'hui, notre bon rythme comparé à celui des Red Bull, ce qui était très surprenant. Je ne m'attendais donc pas du tout à ce qui s'est passé aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Je m'étais préparé à rentrer tôt à la maison et à ne pas monter sur le podium, c'est donc une bonne surprise. Cela montre que l'équipe a fait du bon travail. Nous travaillons dur et cela porte ses fruits."

Avec Filip Cleeren