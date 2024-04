Verstappen intouchable : "La voiture était sur des rails"

Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Chine avec près de 14 secondes d'avance sur son dauphin, Lando Norris, mais il était évident que le pilote Red Bull pouvait aller encore plus vite. Le triple Champion du monde et actuel leader du championnat a rendu une copie parfaite en course, après avoir remporté le sprint et assommé ses rivaux en qualifications.

Les divers faits de course ont toutefois mis quelques bâtons dans les roues de Verstappen puisque le Safety Car est intervenu à deux reprises, nullifiant les écarts précédemment créés et l'obligeant à gérer deux relances. Mais dans cet exercice, il a excellé.

"C'était génial", a-t-il résumé. "Tout au long du week-end, nous avons été incroyablement rapides. C'était tout simplement agréable avec chaque composé [de pneus]. Nous avons bien survécu aux relances, la voiture était sur des rails, en gros. Je pouvais faire tout ce que je voulais avec elle. Ce genre de week-end est bien sûr incroyable à vivre. C'est fantastique d'accomplir ce que nous avons fait ce week-end."

Compte tenu du rythme supérieur de Verstappen ce dimanche, le pilote Red Bull n'a pas été le centre d'attention des caméras en bord de piste. L'on a toutefois entendu le Néerlandais s'inquiéter de l'état de ses pneus en fin de course, redoutant une crevaison après être passé près de débris.

"Il m'est arrivé par le passé d'abandonner assez près de la fin. Il y avait un peu de débris, d'une voiture je pense, je suis passé à 300 [km/h]. Quand les pneus deviennent froids et vieux, il est très facile de les crever et je voulais juste être sûr [que tout allait bien]", a-t-il expliqué.

Deuxième sur la grille de départ, Sergio Pérez, au volant de la seconde Red Bull, a franchi la ligne d'arrivée au troisième rang. Le Mexicain, un cran en dessous de Verstappen ce week-end, a été victime de la neutralisation de la course : son arrêt au stand a permis à Norris de se hisser devant lui.

"[Le Safety Car] nous a vraiment coûté cher", a-t-il regretté. "Malheureusement, nous avons eu un Safety Car et nous avons perdu deux places. Nous avons fait la plus grande partie de la course sur les pneus durs. Lorsque vous commencez à vous battre comme ça dans les premiers tours, la durée de vie du pneu diminue considérablement. Nous avons au moins réussi à monter sur le podium mais cela aurait été bien d'être premier et deuxième."

Pérez n'était également pas satisfait de l'équilibre de sa RB20, conséquence selon lui des nombreux changements dans les réglages opérés par l'équipe dans la journée de samedi. "Nous manquions vraiment de rythme, surtout sur le composé medium avec lequel nous avions étions en difficulté au niveau de l'équilibre", a-t-il expliqué. "Nous avons changé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui. Je pense donc que nous n'avons pas interprété les conditions aussi parfaitement que nous le pouvions. Mais dans l'ensemble, c'était un bon week-end et nous savons pourquoi la course a été un peu moins bonne aujourd'hui."