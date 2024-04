Ferrari en difficulté avec les pneus durs à Shanghai

Après avoir perdu une place au profit de George Russell au départ, alors qu'il se battait avec son coéquipier Carlos Sainz, Charles Leclerc a progressé rapidement en utilisant une stratégie à un seul arrêt pour se hisser à la quatrième place.

Mais alors qu'on annonçait Ferrari comme l'équipe la plus proche de Red Bull en termes de rythme de course, les monoplaces du Cheval Cabré n'ont pas été en mesure de progresser davantage. Leclerc a échoué au pied du podium, à 4,5 secondes de Sergio Pérez, troisième, et à près de dix secondes de la McLaren de Lando Norris, deuxième.

Le Monégasque n'a pas compris la baisse de rythme de Ferrari sur les pneus durs, après avoir changé ses pneus mediums au 21e tour, ce qui l'a empêché de s'attaquer aux pilotes du podium.

"Nous n'avons pas trouvé le rythme, en particulier avec les pneus durs, ce qui est un peu étrange car la force de cette voiture depuis le début de l'année est qu'elle est très solide dans toutes les conditions avec tous les pneus", a déclaré Leclerc. "Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que dès que nous avons chaussé les pneus durs, nous avons perdu une demi-seconde. C'est donc très étrange. Nous allons nous pencher sur la question et essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné lors de ce relais."

Après son arrêt au stand et une fois les deux voitures de sécurité passées, Charles Leclerc a déclaré qu'il avait pour objectif de se battre avec Norris et donc de terminer potentiellement deuxième, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec le rythme de la McLaren ou de la Red Bull sur les pneus durs.

"C'est très étrange, surtout par rapport à la McLaren de Lando. Je pensais vraiment que nous allions nous battre avec lui", a-t-il ajouté. "Je gérais bien mes pneus jusqu'à la voiture de sécurité qui a un peu remis les choses en place, notamment les stratégies. C'est un peu dommage parce que nous faisions du bon travail. À la fin, nous étions trop lents avec les pneus durs."

"Nous nous attendions à ce que ce week-end soit très similaire ou conforme à ce que nous avons vu depuis le début de la saison, mais nous avons eu beaucoup plus de difficultés."

Carlos Sainz seul au monde

Comme son coéquipier, Sainz a vu Russell prendre le meilleur sur lui dans les premiers virages du Grand Prix. Les deux pilotes Ferrari se sont suivis avant que Charles Leclerc se défasse du pilote Mercedes. Deux tours plus tard, alors qu'il mettait la pression sur le Britannique, Sainz a vu la piste se libérer devant lui quand Russell est passé par les stands.

Carlos Sainz Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Après son seul et unique arrêt, le pilote espagnol a effectué le reste de la course seul au monde, franchissant la ligne d'arrivée à la cinquième place, avec dix secondes de retard sur son coéquipier et cinq secondes d'avance sur Russell, dont il a réussi à maintenir l'écart.

"C'était une course un peu folle. Ce que nous avons fait au départ nous a coûté, à Charles et à moi, une ou deux positions et cela s'est répercuté dans la suite de la course", déclare Sainz. "Ensuite, nous avons essayé de suivre la Mercedes, de la dépasser mais elle s'est arrêtée. Nous avons mis les pneus durs très tôt et dans le dernier relais, j'ai dû rouler très longtemps. Nous avons quand même réussi à nous accrocher pour la cinquième place, ce qui, je pense, était le maximum que nous pouvions faire."

Carlos Sainz est venu appuyer les propos de Charles Leclerc concernant le manque de rythme de la Ferrari sur les pneus durs ce week-end. L'Espagnol s'attendait à un meilleur résultat en Chine mais ne peut pas encore expliquer ce manque de performance lors du deuxième relais.

"Nous n'étions pas très rapides ce week-end. Lorsque vous vous qualifiez pour la sixième et la septième place, le rythme de la voiture n'est pas très élevé. En course, nous nous attendions à être meilleurs, mais nous ne l'avons pas été, donc c'est clairement le circuit où nous avons le plus souffert. Nous devons vérifier si nous avons fait tout ce que nous pouvions avec les réglages et si ce n'est pas le cas, il est temps de travailler sur la voiture car ce type de circuit ne nous a pas réussi."