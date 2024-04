Daniel Ricciardo pénalisé de trois places sur la grille à Miami

Au 27e des 56 tours de course, quelques minutes après la première Safety Car, la VCARB de Yuki Tsunoda a du s'immobiliser sur la piste après un contact avec Kevin Magnussen. Le drapeau jaune agité, la voiture de sécurité a fait une nouvelle fois son apparition sur le tracé de Shanghai.

Pendant celle-ci, Daniel Ricciardo a dépassé illégalement la Haas de Nico Hülkenberg. Dans ses explications, l'Australien a justifié son action car il pensait pouvoir le faire après que le pilote Haas l'ait doublé quand il a été percuté par Lance Stroll, mais cela est autorisé dans le cadre d'un accrochage.

À l'issue de la course, les deux pilotes et les directeurs des deux équipes ont été s'expliquer chez les commissaires. Après avoir analysé les données du système de positionnement, la vidéo, le chronométrage, la radio de l'équipe et la caméra embarquée de la voiture, ils ont décidé de sanctionner Daniel Ricciardo en lui infligeant une pénalité de trois places sur la grille de départ de la course sprint à Miami.

Le communiqué des commissaires indique : "Nous notons que la voiture 27 [Hülkenberg] a été autorisée à dépasser la voiture 3 [Ricciardo] au tour 28 en raison de l'article 55.8. Il n'y avait aucune raison justifiable pour que la voiture 3 dépasse la voiture 27 alors que la course était en cours."

"Nous avons donc infligé une pénalité de 10 secondes à la voiture 3. Comme la voiture 3 n'a pas pu purger la pénalité en raison d'un abandon, nous avons imposé une pénalité de grille de trois places à la voiture 3 pour la prochaine course à laquelle le pilote participe. Il est rappelé aux concurrents qu'ils ont le droit de faire appel de certaines décisions des commissaires, conformément à l'Article 15 du Code Sportif International de la FIA et Chapitre 4 du Règlement Disciplinaire et Juridictionnel de la FIA, dans les délais applicables."

En plus de sa pénalité de trois places sur la grille à Miami, Daniel Ricciardo a également été sanctionné sur sa licence avec deux points en moins.

10 000 euros d'amende pour Alpine

Alpine a également été pénalisée après le Grand Prix de Chine, en raison de l'incident lors du premier arrêt aux stands de Pierre Gasly qui a vu un mécanicien être percuté par la monoplace. En effet, l'A524 a été relâchée trop tôt par l'équipe tricolore, ce qui a provoqué l'incident.

Le mécanicien va bien mais Alpine s'est vu recevoir une amende de 10 000 euros. Les commissaires ont jugé que le pilote français n'était pas responsable et que la faute était celle de l'équipe.