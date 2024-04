Sargeant déplore une absence de communication avant sa pénalité

Lors de la première période de neutralisation du Grand Prix de Chine, Logan Sargeant s'est engagé dans un sprint avec Nico Hülkenberg, venant de sortir des stands, pour franchir le premier la ligne de Safety Car située à la sortie de la pitlane, permettant de déterminer l'ordre du peloton regroupé derrière la voiture de sécurité.

Mais alors que le pilote Haas a atteint la ligne une fraction de seconde avant son rival, le différentiel de vitesse à l'avantage de Sargeant lui laissait penser l'inverse et l'Américain s'est donc glissé devant. Et en l'absence de message de la part de son stand ou de la FIA sur l'obligation de rendre la position, Sargeant s'est vu infliger plus tard dans la course une pénalité de 10 secondes pour une manœuvre considérée comme un dépassement illégal.

"Il y a aussi un peu d'élévation à cet endroit et j'imagine que cela rend les choses difficiles à voir lorsque les voitures sont très éloignées l'une de l'autre", s'est défendu Sargeant. "Pour ma part, je pensais que j'étais loin devant. Je ne pensais même pas que c'était proche donc, pour moi, il n'y a pas eu de discussion. C'est donc un peu étrange d'en entendre parler à la fin de la course."

À ce propos, le pilote ne comprend pas pourquoi il n'a pas été prévenu qu'il avait dépassé Hülkenberg de manière illégale : "Je ne sais pas si la FIA pourrait nous faire un retour. Nous avons été sous Safety Car pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas simplement dit de rendre la position. Évidemment, je l'aurais fait s'ils l'avaient dit mais, à ma connaissance, je pensais [avoir franchi la ligne] bien avant."

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Sargeant a rallié l'arrivée en 17e et dernière position, à l'issue d'un week-end au cours duquel le pilote a eu été en difficulté au volant de sa Williams. En qualifications, il s'était notamment plaint d'une voiture "déconnectée", selon lui.

Un changement dans les réglages entre le samedi et le dimanche l'a contraint à prendre le départ de la course depuis la voie des stands et, bien que le rythme en début d'épreuve ait été encourageant, Sargeant estime que les faits de course ont joué en sa défaveur.

"Il y a eu de bons et de mauvais moments", a-t-il déclaré. "Je pense que le début de la course, avec les pneus tendres, était très bon et quand nous avons mis les pneus médiums, nous étions vraiment bien. Mais nous aurions probablement pu nous passer du Safety Car car nous aurions fait [des relais] mediums-mediums et cela nous aurait mieux convenu."

"Nous avons chaussé les pneus durs et je n'ai même pas réussi à les mettre en température, j'ai immédiatement détruit le train avant. À partir de là, c'était vraiment, vraiment difficile. Je ne comprends pas trop le dernier relais, probablement l'un des plus douloureux que j'ai eu à faire. Nous verrons si nous pouvons faire mieux à l'avenir."