Ford Racing a franchi une première étape importante dans le développement de son Hypercar, qui fera ses débuts en WEC l'année prochaine. Son prototype LMDh a parcouru plus de 1000 kilomètres au Paul-Ricard, avec un shakedown suivi de trois journées complètes d'essais.

Il s'agissait de la première séance de roulage prolongée de cette nouvelle Hypercar depuis le démarrage, début juillet, de son moteur V8 de 5,4 litres dérivé du Coyote. C'est aussi le début d'un programme de développement intensif qui emmènera la Ford sur trois continents au cours des prochains mois.

Chaque kilomètre parcouru avec cette voiture nous rapproche du Mans.

Les six pilotes engagés dans le programme Hypercar de Ford étaient présents au Paul-Ricard. Logan Sargeant, Matt Campbell, Tom Blomqvist et Mike Rockenfeller se sont relayés au volant, tandis que Sebastian Priaulx et Nick Yelloly étaient également sur place pour recueillir des informations et préparer la suite du programme.

"Mettre notre Hypercar en piste pour la première fois au Paul-Ricard est un moment majeur pour l'équipe", souligne Mark Rushbrook, directeur de Ford Racing. "Chaque kilomètre parcouru avec cette voiture nous rapproche du Mans et de notre retour au sommet de l'endurance."

"Ce n'est que la première étape d'une longue et exigeante phase de développement, mais le fait que nos six pilotes aient été présents, travaillent ensemble et fassent avancer ce programme en dit long sur l'esprit que nous bâtissons chez Ford Racing."

L'Hypercar de Ford n'a pas encore de nom, mais elle roule ! Photo de: Ford

La suite du programme prévoit trois journées de travail sur simulateur en Caroline du Nord, avant de nouveaux essais à Portimão au début du mois de septembre. Quatre autres séances sont ensuite programmées en Europe, à Silverstone, Monza, Imola et Aragón. Le programme se poursuivra enfin aux États-Unis en fin d'année, avec des roulages prévus sur le Circuit des Amériques d'Austin et à Sebring.

Pour Dan Sayers, responsable du programme Hypercar WEC de Ford, le premier roulage a répondu aux objectifs fixés par l'équipe.

"Arriver au Paul-Ricard et faire passer à la voiture son shakedown puis trois journées complètes de roulage correspond exactement à l'étape que nous voulions franchir", explique-t-il. "Tout ce que nous avons fait en amont, du travail au banc d'essai à Dearborn au démarrage du moteur en France, en passant par les innombrables heures sur simulateur, visait à nous assurer que nous serions prêts dès notre arrivée en piste."

"De nombreuses étapes restent encore à franchir avant le premier trimestre 2027, mais ces dernières semaines ont donné beaucoup de confiance à l'équipe et nous ont permis de poser des bases solides."

Ford veut faire du bruit !

Les essais de Ford au Paul-Ricard. Photo de: Ford

Matt Campbell, qui a accumulé le plus de kilomètres au volant durant cette première session d'essais, s'est montré particulièrement satisfait des débuts de la Ford et n'a pas manqué d'être impressionné par une sonorité qui devrait vite conquérir le public.

"De mon côté, tout s'est bien passé", raconte-t-il. "J'ai vu les fans s'enthousiasmer sur internet pour le son de la voiture, mais depuis le cockpit, c'est encore autre chose : c'est absolument assourdissant ! Je suis vraiment impatient de voir ce qui nous attend avec cette voiture."

Matt Campbell ne nie pas l'existence de quelques problèmes habituels à ce stade, sans conséquence majeure sur le déroulement du programme. "Nous savons que la route est encore longue, mais ce sont des débuts très positifs. J'ai eu le plus de temps de piste parmi les pilotes et, mis à part quelques petits problèmes de jeunesse, ce qui est normal au début d'un nouveau programme, tout s'est bien passé."

VIDÉO - Le son du V8 Ford en Hypercar pour 2027

De son côté, Logan Sargeant estime que Ford a réussi à poser des bases solides dès les premiers kilomètres.

"Le lancement d'un nouveau programme demande toujours du temps : il faut comprendre comment toutes les pièces s'assemblent et nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Cela dit, nous avons vraiment démarré sur les chapeaux de roue", estime l'ancien pilote de Formule 1."Des heures innombrables ont déjà été consacrées à ce projet, notamment sur le simulateur, ce qui nous a permis de prendre une énorme longueur d'avance."

"Maintenant, il s'agit de faire en sorte que tout fonctionne parfaitement, et c'est notre prochaine étape. Nous pouvons honnêtement dire que nous avons commencé de la meilleure des manières."

Ford doit désormais poursuivre l'accumulation des kilomètres et la mise au point de son prototype avant son arrivée en compétition dans la catégorie Hypercar du WEC en 2027.

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