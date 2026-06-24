Comment Ford espère accélérer le développement de son Hypercar

Tom Blomqvist estime que son expérience du prototype Acura, basé sur un châssis Oreca, aidera Ford à "accélérer le développement initial" de sa future Hypercar.

Double vainqueur des 24 Heures de Daytona, il représentera le constructeur américain dans la catégorie reine du FIA WEC à partir de 2027, après avoir quitté le programme Acura GTP, qui sera "mis en pause" à la fin de la saison.

Blomqvist court pour la marque premium de Honda depuis 2022 et a acquis une solide connaissance de l'ARX-06, tout en développant des relations de travail étroites avec les ingénieurs d'Oreca ayant collaboré au projet.

Alors que Ford prépare un retour très médiatisé au sommet de l'endurance, le constructeur s'est également associé à la firme française pour le développement de son futur prototype LMDh à moteur V8, dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

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Blomqvist estime que sa connaissance de l'Acura sera précieuse alors que Ford s'apprête à faire rouler pour la première fois sa voiture en août, avant le début de la saison 2027 en mars. Bien qu'il reste sous contrat avec Acura jusqu'à la fin de l'année, il participera à la majeure partie du programme d'essais de Ford grâce à une autorisation spéciale accordée par Honda.

"Nous avons essayé beaucoup de choses au fil des années", a expliqué le pilote anglo-suédois. "Fondamentalement, la colonne vertébrale de la voiture et les suspensions sont pratiquement les mêmes.

"J'espère que beaucoup de choses seront transposables. Je connais déjà de nombreux éléments. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps sur certaines pistes parce que je sais déjà qu'elles risquent de ne pas fonctionner, ou au contraire sur quoi il faut vraiment se concentrer, ou encore quelles sont certaines faiblesses que nous pouvons potentiellement améliorer tant que la voiture est encore nouvelle."

"Je pense que c'est ce genre de choses qui accélère énormément le développement initial. Et particulièrement le travail de mise au point que l'on finit par effectuer, ou que l'on ne peut pas faire immédiatement parce que l'on est concentré sur la fiabilité de certaines zones."

"Je pense que les bases devraient être plutôt bonnes dès le départ dans ce domaine, mais il reste évidemment énormément de travail devant nous. Tout l'aspect logiciel est quelque chose que nous devons développer à partir de zéro."

Quatrième projet LMDh pour Oreca

Après Acura, Alpine et Genesis, Oreca prépare le châssis Ford. Photo de: Germain Durand

Blomqvist rejoint une équipe de pilotes prestigieuse comprenant également son ancien équipier chez Acura Nick Yelloly, le champion IMSA en titre Matt Campbell, l'ancien pilote de Formule 1 Logan Sargeant, le vainqueur des 24 Heures du Mans Mike Rockenfeller ainsi que le jeune espoir Sebastian Priaulx. Yelloly a rejoint Acura l'an dernier après un passage chez BMW, où il pilotait la M Hybrid V8 basée sur un châssis Dallara LMP2.

Tous les constructeurs engagés en LMDh doivent développer leur voiture à partir d'un châssis fourni par l'un des quatre fournisseurs homologués : Oreca, Multimatic, Dallara ou Ligier. Oreca s'est imposé comme un choix populaire auprès des constructeurs, avec Acura, Alpine, Genesis et désormais Ford travaillant avec l'organisation d'Hugues de Chaunac pour leurs programmes WEC et IMSA.

Blomqvist espère qu'Oreca permettra à Ford de démarrer rapidement les essais, le constructeur français ayant déjà collaboré avec succès avec plusieurs marques depuis l'introduction de la plateforme LMDh en 2023.

"L'Acura a été la première voiture développée avec Oreca et ils ont évidemment accumulé des années d'expérience avec nous. Tous ces petits détails qui ne fonctionnaient peut-être pas correctement ou ces petits problèmes de fiabilité ont été corrigés au fil des années avec Alpine et Genesis. Nous espérons donc que ce sera encore mieux après un nouveau cycle de développement."

Si le règlement LMDh permet aux constructeurs d'utiliser plusieurs composants standardisés, Ford doit tout de même concevoir et développer l'essentiel de la voiture, notamment le moteur thermique.

Blomqvist ne se fait aucune illusion sur le défi qui attend Ford, mais se montre optimiste quant aux ambitions à long terme de la marque à l'Ovale bleu, qui vise sa première victoire au classement général des 24 Heures du Mans depuis 1969.

"Évidemment, le plus gros du travail concerne le moteur, toute la partie électronique, les logiciels, ainsi que le développement de l'équipe et des opérations", a-t-il déclaré.

"Ce sera un programme d'envergure. Il y aura beaucoup de monde impliqué. Il y a énormément de travail à accomplir dans les prochains mois, avant la fin de la saison et les premiers essais. Nous avons une montagne de travail devant nous, donc il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est la mission de Dan Sayers [en charge du programme Hypercar de Ford, ndlr] depuis je ne sais combien de mois."

"Il y a clairement un énorme défi devant nous, mais je suis vraiment très enthousiaste à propos de ce programme. Je suis impatient. Rien qu'en voyant les installations d'accueil et les moyens qu'ils vont investir, on comprend leurs intentions. Ils viennent pour gagner. Leur histoire parle d'elle-même."

"Bien sûr, la première année sera toujours difficile, nous en sommes tous conscients, mais ce n'est pas un projet à court terme."