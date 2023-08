Simon Pagenaud forfait pour la fin de saison IndyCar

Simon Pagenaud souffre toujours de symptômes semblables à ceux d'une commotion cérébrale depuis son énorme accident lors des essais à Mid-Ohio en juillet, causé par une défaillance des freins.

Après de multiples évaluations, il n'a toujours pas obtenu l'autorisation de l'équipe médicale de l'IndyCar depuis son accident, et Meyer Shank Racing a choisi de placer sa recrue pour 2024, Tom Blomqvist, dans la voiture #60 pour les deux dernières courses de la saison, à Portland et à Laguna Seca.

"Je travaille avec une excellente équipe de docteurs et je progresse", a indiqué Pagenaud sur les réseaux sociaux. "Les docteurs me conseillent de prendre plus de temps pour me permettre de récupérer à 100%. Suite à l'accident, je garde des symptômes post-commotion sur lesquels je travaille, mais ce type de récupération est variable selon les individus."

"Je voudrais faire ce que j'aime et piloter ma voiture, mais l'accident a été très violent et m'oblige à me concentrer prioritairement sur ma santé et ma récupération. Je regarderai la fin de saison IndyCar et souhaite bonne chance à tous."

La voiture accidentée de Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda.