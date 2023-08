Ericsson rejoint Andretti, Grosjean sur la sellette ?

Andretti a annoncé l'arrivée dans ses rangs de Marcus Ericsson ce mercredi, confirmant que le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2022 rejoindra Colton Herta et Kyle Kirkwood la saison prochaine.

Cela signifie que Romain Grosjean, actuel pilote Andretti, va devoir se battre pour conserver sa place dans l'équipe, David Malukas, de Dale Coyne Racing, étant fortement pressenti pour occuper la quatrième voiture de la structure en 2024.

Ericsson, autre ancien pensionnaire de la F1, a remporté quatre courses d'IndyCar jusqu'à présent, mais il s'est brouillé avec le propriétaire de l'écurie, Chip Ganassi, parce qu'il n'était pas payé aussi bien que les autres pilotes, notamment le sextuple champion Scott Dixon et ou encore le champion 2021 et actuel leader du championnat, Alex Palou, qui a récemment été reconduit.

Le Suédois a déclaré à propos de son nouveau contrat : "Je suis très heureux et fier de rejoindre Andretti Autosport la saison prochaine. Andretti est l'un des noms les plus légendaires du sport automobile, c'est donc un rêve devenu réalité pour moi de rejoindre cette équipe."

"Je tiens à remercier Michael [Andretti] et Dan [Towriss, copropriétaire de l'équipe] de m'avoir fait confiance et j'ai hâte de faire connaissance avec tous les membres de l'organisation. C'est un nouveau chapitre très excitant de ma carrière et j'ai vraiment hâte de me mettre au travail pour que l'on atteigne ensemble nos objectifs. Des moments passionnants nous attendent et je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte."

Romain Grosjean

Le communiqué de l'équipe n'a pas révélé quelle voiture Ericsson pilotera ni quel sponsor il aura, la place de Grosjean sur la voiture #28 financée par DHL étant considérée comme une possibilité.

Le patron de l'équipe, Michael Andretti, a déclaré : "Comme tout le monde, nous avons suivi de près les succès de Marcus en IndyCar et nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle il a prouvé qu'il avait sa place parmi les leaders dans ce qui est sans doute le plateau IndyCar le plus compétitif de tous les temps."

"Ce n'est pas un secret que nous voulons gagner des courses et des championnats et, pour ce faire, nous avons besoin de pilotes comme Marcus qui ont ce talent naturel et cette détermination. Nous sommes ravis de l'état d'esprit de gagnant que Marcus apporte et je suis impatient de voir ce que la saison prochaine nous réserve."

La deuxième saison de Grosjean avec Andretti a bien commencé, avec deux pole positions lors des quatre premières courses et deux deuxièmes places consécutives à Barber et Long Beach. Mais sa forme a ensuite chuté de façon spectaculaire, même s'il a récemment retrouvé des couleurs avec une belle course à Nashville.

Il dispose déjà d'un contrat pour courir au sein de la nouvelle équipe Lamborghini en IMSA en 2024, mais sa priorité est de rester en IndyCar. Grosjean aurait contacté d'autres équipes à cet effet.

Sur la liste des remplaçants d'Ericsson établie par Ganassi, Marcus Armstrong a montré des signes encourageants dans la quatrième voiture partagée cette année avec Takuma Sato. Les récentes apparitions de Linus Lindqvist au sein du Meyer Shank Racing ont fait grimper sa cote de façon spectaculaire, tandis que Malukas a longtemps été lié à ce baquet si Grosjean restait en place ; un échange direct entre Ericsson et Grosjean n'est pas à exclure.

