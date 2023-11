Sébastien Bourdais rempile au volant de la Cadillac en 2024

Sébastien Bourdais et Renger van der Zande vont reprendre leur baquet au volant de la Cadillac V-Series.R #01 pour la campagne de neuf épreuves la saison prochaine. Ils seront rejoints sur certaines manches d'Endurance par le sextuple Champion IndyCar, Scott Dixon. Le trio était monté sur le podium des 24 Heures de Daytona l'an passé avant de terminer quatrième lors des 24 Heures du Mans.

"Le Rolex 24 de 2023 a été un événement incroyable pour Cadillac Racing", a déclaré Laura Wontrop Klauser, responsable du programme Endurance de General Motors. "Il a prouvé la fiabilité de nos voitures et à quel point elles pouvaient être solides. Depuis, nous cherchons à savoir comment prendre ce package solide et en tirer les meilleures performances possibles. Nous sommes impatients de revenir à Daytona en janvier 2024 et de voir à quel point nous avons progressé en un an dans l'amélioration du véhicule."

Bourdais et van der Zande l'ont emporté à Laguna Seca, ce qui représentait leur quatrième victoire commune sur les deux dernières saisons en IMSA. Au total, dans le championnat, le Français en compte neuf et le Néerlandais 19.

"Nous sommes heureux que Sébastien, Renger et Scott soient à nouveau dans la #01 l'année prochaine et que nous puissions tirer parti de ce que nous avons appris ensemble", a déclaré Mike O'Gara, directeur des opérations de Chip Ganassi Racing, qui engage la Cadillac V-Series.R #01 en IMSA et la Cadillac V-Series.R #2 dans le Championnat du monde d'Endurance de la FIA.

"Nous avons prouvé que la voiture est fiable, puisque nos deux Cadillac ont bouclé tous les tours du Rolex 24 à Daytona en 2023. Nous avons mené beaucoup de tours dans de nombreuses courses l'année dernière, mais pas toujours ceux qui comptaient. Nous allons profiter de l'intersaison pour nous retrouver et appuyer sur le bouton 'reset', afin d'attaquer ensemble la saison 2024."

Toujours chez Cadillac, le duo de pilotes de la V-Series.R #31 engagée par Action Express Racing, qui a remporté le championnat GTP, avait déjà été dévoilé : Pipo Derani et Jack Aitken seront les pilotes pour la saison complète et Tom Blomqvist, Champion IMSA DPi en 2022, se joindra à eux pour les courses d'Endurance.

Avec Joey Barnes