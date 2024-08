McLaren déplore une réputation "injuste" née de l'affaire Palou

En août dernier, le double champion d'IndyCar, Álex Palou, a décidé de ne pas honorer le contrat qu'il avait signé avec Arrow McLaren pour la saison 2024, en choisissant de rester avec son équipe actuelle Chip Ganassi Racing.

À l'issue d'un accord avec l'équipe américaine en 2023, Álex Palou avait intégré le programme d'essais de McLaren en Formule 1 en participant à plusieurs séances avec des monoplaces des saisons précédentes, et s'était engagé à rejoindre la structure Arrow McLaren en IndyCar. Une perspective qu'il a finalement refusée. Zak Brown, le PDG de McLaren, a poursuivi en justice le pilote espagnol, furieux face à son désengagement.

Un retournement de situation quelque peu ironique, car la séparation entre Palou et Ganassi pour signer avec McLaren en 2022 avait conduit son ancien patron d'équipe à tenter d'engager des poursuites, donnant lieux à ce fameux accord issu d'une médiation.

Depuis cet événement, Arrow McLaren a vu passer des pilotes. Entre Felix Rosenqvist, David Malukas, Nolan Siegel, Callum Ilott, Théo Pourchaire et Alexander Rossi, tous ont défendu les couleurs de l'équipe en IndyCar entre 2021 et 2024. Certains ayant été écartés au bout de quelques mois seulement, Arrow McLaren s'est peu à peu construit une réputation d'équipe pas très commode avec ses pilotes.

Álex Palou quand il était pilote de réserve McLaren. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

En s'exprimant auprès de Motorsport.com, Zak Brown a insisté sur le fait que cette réputation était "injuste" et venait d'un "effet domino" provoqué par l'affaire contractuelle entre Palou et McLaren.

"C'est décevant et je le comprends, cela fait partie de la notoriété d'une équipe", a déclaré Brown. "Je pense que nous avons une image injuste autour de la situation de ce pilote, et puis vous savez, d'autres s'en mêlent. Mais nous avons amené Pato [O'Ward] dans ce sport, et je suis resté avec lui. [Avec] Álex Palou, nous avions un contrat, nous avons fait notre part. Cela a créé un effet domino."

"Alex [Rossi] est allé jusqu'au bout de son contrat. Nous donnons une chance à Nolan, un jeune Américain. Nous avons ramené Théo pour [la course à Toronto, en remplacement de Rossi, blessé]. Malheureusement, l'affaire Palou nous a fait passer pour des gens durs [avec nos pilotes], alors que je pense que notre relation avec nos pilotes est l'une de nos plus grandes forces."

Lire aussi : Formule 1 Piastri : McLaren ne devrait pas favoriser Norris en fin de saison

Lorsque Motorsport.com a demandé à Brown de faire le point sur les procédures de la Haute Cour britannique concernant sa demande de dommages et intérêts contre Palou, il a répondu : "La procédure est en cours et elle va aller jusqu'au bout, à 100%, et je pense qu'elle se terminera probablement à la fin de l'année prochaine".

Le directeur américain a également évoqué les contrats de McLaren en Formule 1. Il affirme qu'il reste en bons termes avec tous les pilotes qui ont quitté l'équipe, laissant place à l'actuel partenariat prometteur entre Lando Norris et Oscar Piastri.

"Même en Formule 1, avec Carlos Sainz nous avions une relation incroyable", a expliqué Brown. "Avec Fernando Alonso, la relation est excellente, tout comme avec Daniel Ricciardo. Lando est avec nous depuis six ans. En fait, je suis assez fier de moi et de McLaren pour les relations que nous avons avec les pilotes qui roulent pour nous actuellement et qui ont roulé pour nous dans le passé."