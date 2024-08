McLaren prolonge Andrea Stella à la tête de l'équipe

McLaren a officialisé, ce jeudi, la prolongation de contrat de son team principal, l'ingénieur italien Andrea Stella, à la tête de l'équipe pour plusieurs années. Andrea Stella dirige l'écurie McLaren depuis qu'il a succédé à Andreas Seidl à la fin de l'année 2022. Depuis son arrivée, l'équipe progressé rapidement, remportant deux Grands Prix, 18 autres podiums et une victoire au Sprint.

"C'est un privilège de faire partie de l'équipe de Formule 1 McLaren et je suis honoré de poursuivre mon rôle de directeur d'équipe", a déclaré Stella dans le communiqué officiel de l'équipe britannique. "Nous avons fait de grands progrès au cours de l'année et demie écoulée et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour nous battre régulièrement en tête de grille, ce qui représente un défi passionnant."

"Le succès vient du travail en synergie de l'équipe, et j'apprécie mon rôle, qui m'a permis d'aider à libérer les talents individuels et de donner aux gens les moyens de travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l'équipe. Je remercie Zak [Brown, PDG de McLaren] pour la confiance qu'il m'a accordée en tant que dirigeant, ainsi que l'ensemble de mon équipe de direction et tous mes collègues de l'équipe pour leur collaboration et leur soutien continus. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons continuer à accomplir ensemble."

Lando Norris avec Andrea Stella sur le podium après la victoire du Britannique. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella a rejoint McLaren en 2015 après une longue carrière chez Ferrari, où il a travaillé en tant qu'ingénieur performance pour Michael Schumacher, avant de devenir l'ingénieur de course de Kimi Räikkönen et Fernando Alonso.

Avant d'être promu directeur d'équipe, l'Italien a travaillé comme chef des opérations de course, directeur de la performance et directeur exécutif, course, de 2019 à 2022. Il a acquis une certaine réputation dans le paddock pour sa franchise face aux médias, ainsi que pour son soutien inébranlable à ses équipes et à ses pilotes.

"Je suis ravi de confirmer que nous avons prolongé le contrat d'Andrea en tant que directeur de l'équipe de F1 pour plusieurs années", a confié Zak Brown, visiblement ravi du travail de l'italien à la tête de McLaren. "Son excellent leadership, son expertise et le respect qu'il suscite au sein de l'équipe et de la Formule 1 signifient que nous ne pourrions pas avoir une meilleure personne en place pour poursuivre notre objectif de nous battre constamment en tête de grille."

"Son impact sur McLaren en tant que directeur d'équipe a été profond, non seulement à travers nos résultats en piste et la trajectoire de l'équipe, mais aussi dans le développement de notre culture et de notre état d'esprit. Avec les prolongations pluriannuelles déjà convenues avec Lando [Norris], Oscar [Piastri] et maintenant Andrea, nous pouvons poursuivre en toute confiance notre quête de champions du monde. Nous attendons tous avec impatience les années à venir sous la direction d'Andrea."