Wheatley quitte Red Bull pour prendre la tête de l'équipe Audi

Red Bull perd encore un élément clé ! Après l'annonce du départ d'Adrian Newey, son grand responsable technique, l'équipe a annoncé celui de Jonathan Wheatley, qui occupait le poste de directeur sportif, et qui va devenir le patron de l'équipe Audi, attendue en 2026 dans la succession de Stake F1/Sauber. Il travaillera aux côtés de Mattia Binotto, nommé la semaine dernière directeur des opérations et directeur technique.

Wheatley va rester en poste jusqu'à la fin de l'année et ne pourra pas rejoindre Hinwill immédiatement, une clause de non concurrence l'obligeant à rester à l'écart de toute équipe rivale en 2025.

"Oracle Red Bull Racing annonce ce jour le départ de son directeur sportif, Jonathan Wheatley, qui va se lancer dans un nouveau défi en prenant le rôle de team principal dans le projet Audi F1", annonce l'équipe Red Bull.

Ce départ est-il une conséquence de l'affaire Christian Horner qui a touché Red Bull en début d'année ? Il est encore tôt pour connaître les effets exacts de cet épisode, et s'il a joué un rôle dans les départs de Newey et Wheatley. Ces dernières semaines, Red Bull a en tout cas assuré la présence de l'ingénieur en chef Paul Monaghan et de son conseiller Helmut Marko, privant visiblement Max Verstappen d'une porte de sortie, une clause dans son contrat ayant été ajoutée pour lui permettre de partir en cas de départ de l'ancien pilote.

Quant à Wheatley, Horner salue le départ d'un membre arrivé dans l'équipe début 2006, alors qu'elle venait de conclure sa première saison en F1 sous le nom Red Bull, et qui avait auparavant passé une quinzaine d'années chez Benetton puis Renault.

"Nous avons eu une relation longue et réussie avec Jonathan, de plus de 18 ans", rappelle le patron de l'équipe. "Sa contribution à six titres des constructeurs et sept titres des pilotes, d'abord en tant que team manager et dernièrement en tant que directeur sportif, restera un marqueur dans l'histoire de notre équipe. [...] Tout le monde chez Oracle Red Bull Racing et Red Bull Technology lui souhaite le meilleur dans son nouveau rôle et tiens à remercier Jonathan."

Le successeur de Wheatley n'est pas encore connu mais Horner se montre rassurant : "Red Bull Racing dispose d'une grande force et d'une profondeur qui permet de promouvoir d'autres personnes au sein de l'équipe. Nous annoncerons une nouvelle structure d'équipe dans les prochaines semaines."