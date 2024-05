Red Bull officialise le départ d'Adrian Newey

Le divorce est officiellement prononcé : Red Bull Racing a annoncé le départ d'Adrian Newey, son emblématique directeur technique. La confirmation était attendue depuis quelques jours, et l'émergence de la décision prise par l'ingénieur le plus victorieux de la Formule 1 de quitter une écurie où il officiait depuis bientôt vingt ans. Si elle ne faisait plus aucun doute, la nouvelle demeure une onde de choc, une de plus, trois mois tout juste après l'annonce du "transfert du siècle" envoyant Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025.

En début d'année dernière, Adrian Newey avait signé un nouveau contrat avec Red Bull, assurant théoriquement sa présence jusqu'au terme de la saison 2025, mais évidemment assorti de clauses et de conditions. En renonçant à cet engagement, le Britannique a dû engager une négociation avec son employeur.

Ce qu'il en ressort publiquement dans la communication choisie par Red Bull, c'est qu'il restera aux côtés de l'écurie sur les circuits jusqu'à l'issue de la saison et qu'il quittera définitivement son poste "au premier trimestre 2025". En revanche, il n'officiera plus au département conception de l'usine, où il se consacrera à la finalisation du projet de l'hypercar RB17, dévoilée à Goodwood en juillet prochain.

À 65 ans, Adrian Newey aurait décidé de ne pas aller au bout de son bail en raison des vives tensions nées chez Red Bull ces derniers mois, et plus particulièrement de relations qui se sont fortement dégradées avec le directeur de l'écurie, Christian Horner. Se posent désormais de nombreuses questions quant aux implications de sa décision, à la fois pour son propre avenir en Formule 1, mais également pour celui du triple Champion du monde en titre Max Verstappen. Dans un premier temps, l'intéressé devrait prendre le temps nécessaire pour réfléchir à la suite.

"Depuis mon enfance, je voulais concevoir des voitures rapides", explique Adrian Newey. "Mon rêve était de devenir ingénieur en Formule 1 et j'ai été suffisamment chanceux pour faire de ce rêve une réalité. Pendant près de deux décennies, cela a été un grand honneur de jouer un rôle essentiel dans l'évolution de Red Bull, d'un nouveau venu à une équipe qui a décroché plusieurs titres. Mais je sens que le moment est venu de passer le témoin et de me lancer dans de nouveaux défis. En attendant, les dernières étapes du développement de la RB17 nous attendent, donc je vais m'y atteler jusqu'à la fin de mon passage dans l'équipe."

"Je tiens à remercier les personnes incroyables avec lesquelles j'ai travaillées chez Red Bull dans notre aventure de plus de 18 ans, pour leur talent, leur implication et leur gros travail. Cela a été un vrai privilège et je suis confiant pour que l'équipe technique soit bien préparée pour travailler sur les dernières évolutions de la voiture dans les quatre ans de cette ère règlementaire."

"Sur un plan personnel, je tiens à remercier les actionnaires, le regretté Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz et Chalerm Yoovidhya pour leur soutien sans faille au cours de mon passage chez Red Bull, et Christian, qui a non seulement été mon partenaire professionnel mais aussi un ami de nos familles respectives. Merci également à Oliver Mintzlaff pour sa gestion et à Eddie Jordan, mon ami proche et manager."

Le succès sur quatre décennies

Considéré comme un génie de la discipline, Adrian Newey a connu son premier vrai succès au début des années 90 chez Williams, d'abord avec la FW14B titrée aux mains de Nigel Mansell. Après l'ère Williams-Renault, l'Anglais a fait les beaux jours du tandem McLaren-Mercedes, marqué par les deux sacres successifs de Mika Häkkinen en 1998 et 1999. Quand Red Bull a fait son arrivée en Formule 1, c'est vers lui que se sont tournés Dietrich Mateschitz et Christian Horner pour en faire le patron technique incontesté à Milton Keynes, dès 2006. Bilan à ce jour : sept titres pilotes, six titres constructeurs !

Bien que leader technique du projet, Adrian Newey a parfois pris un peu de recul dans sa mission avant d'endosser un rôle plus élevé encore, celui de "directeur technique en chef". Il n'a toutefois jamais cessé de superviser la conception des monoplaces de l'écurie, tout en ayant l'opportunité quand il le souhaitait de se consacrer à d'autres univers de la galaxie Red Bull.

Ces dernières années il a notamment été le père de l'Aston Martin Valkyrie, lorsque la firme autrichienne était associée au constructeur anglais, qui utilisera d'ailleurs cette hypercar comme base de son futur engagement en Endurance. Avec Red Bull Advanced Technologies, Adrian Newey a également pu travailler sur des bateaux de la Coupe de l'America.

"Tous nos grands moments depuis 20 ans sont venus avec Adrian à la barre dans le département technique", souligne Christian Horner. "Sa vision et sa virtuosité nous ont aidés à décrocher 13 titres en 20 saisons. Sa capacité exceptionnelle à adopter des concepts au-delà de la F1 et à intégrer une inspiration plus large dans le design des monoplaces de Grands Prix, son talent remarquable pour embrasser les changements et se concentrer sur les zones les plus intéressantes des règlements, et son implacable volonté de succès ont aidé Red Bull a devenir un acteur selon moi encore plus fort que ce que le regretté Dietrich Mateschitz pouvait imaginer."

"Plus que cela, les 19 dernières années avec Adrian ont été extrêmement agréables. Pour moi, quand Adrian a rejoint Red Bull, il était déjà un ingénieur superstar. Deux décennies et 13 championnats plus tard, il nous quitte en véritable légende. C'est également mon ami et une personne envers laquelle je serai éternellement reconnaissant, pour tout ce qu'il a apporté dans notre partenariat. L'héritage qu'il laisse trouve un écho dans les couloirs de Milton Keynes et la RB17 Track Car sera un exemple et un témoignage de son passage chez nous."