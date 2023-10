Aston Martin aux 24H du Mans avec la Valkyrie et son V12 en 2025 !

Fortement pressenti depuis quelques semaines, le projet Aston Martin Valkyrie est officiellement relancé ! Le constructeur anglais annonce ce mercredi son engagement dans la catégorie Hypercar à partir de 2025, pour viser notamment la victoire au classement général aux 24 Heures du Mans. Le programme passera par une présence en WEC et en IMSA, comme le permet la réglementation technique.

Aston Martin comptera sur un partenariat avec l'équipe Heart of Racing pour engager au moins une Valkyrie dans chacun des deux championnats dans deux ans, participant ainsi aux trois épreuves les plus mythiques de l'Endurance : Le Mans, Daytona et Sebring.

"La performance est l'essence même de tout ce que nous faisons chez Aston Martin, et le sport automobile est l'expression ultime de cette quête d'excellence", explique Lawrence Stroll, président d'Aston Martin. "Nous avons été présents aux 24 Heures du Mans depuis les premiers jours et, grâce à ces efforts glorieux, nous avons réussi à gagner aux Mans en 1959, et dans notre catégorie à 19 reprises ces 95 dernières années. Aujourd'hui, nous revenons sur les lieux de ces premiers triomphes afin d'écrire une nouvelle page d'histoire, avec un prototype de course inspiré de la voiture de série la plus rapide jamais construite par Aston Martin."

"En plus de notre présence en Championnat du monde de Formule 1, le retour d'Aston Martin au sommet de l'Endurance nous permettra d'établir un lien plus profond avec nos clients et notre communauté, dont beaucoup ont découvert leur passion pour la marque grâce à nos succès passés au Mans. Et bien sûr, les connaissances complexes acquises grâce notre écurie de F1 pourront être exploitées par Aston Martin Performance Technologies pour améliorer encore les capacités de la Valkyrie au Mans, en WEC et en IMSA."

"De même, les enseignements que nous tirons de la compétition en Endurance alimenteront directement nos programmes de voitures de série et les performances de nos produits. Je tiens à remercier Gabe Newell et Heart of Racing pour leur partenariat avec Aston Martin sur ce programme, et j'ai hâte de travailler avec lui et l'équipe pour viser le succès dans la plus grande des courses d'Endurance."

Un V12 aux 24 Heures du Mans !

Aston Martin Valkyrie 1 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 2 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 3 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 4 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 5 / 5 Photo de: Aston Martin

La voiture de série qu'est la Valkyrie avait été conçue par Aston Martin en partenariat avec Red Bull, Adrian Newey étant à la baguette. Le modèle Valkyrie AMR Pro a ensuite été pensé avec en tête la réglementation Hypercar en Endurance et Aston Martin avait annoncé son retour en 2019, avant que celui-ci ne soit mis de côté par Lawrence Stroll deux ans plus tard, quand il a racheté la marque. L'homme d'affaires canadien, qui fait construire une usine flambant neuve à Silverstone pour son ambitieux projet F1, a estimé que le moment était opportun pour le ressortir des cartons, sans doute aidé par les synergies mais aussi par le plafond budgétaire désormais en vigueur en Formule 1.

Aston Martin a déjà commencé à travailler sur une version prototype, qui sera propulsée par une version modifiée du V12 atmosphérique Cosworth de 6,5 litres. Il s'agira de l'unique mode de propulsion puisque le choix a été fait de ne pas équiper la Valkyrie d'un système hybride, bien que ce soit le cas sur le modèle de série originel.

"C'est un privilège de pouvoir ramener Aston Martin au sommet de l'Endurance avec Heart of Racing", se réjouit Ian James, directeur de l'équipe partenaire. "Notre équipe a connu une croissance exponentielle depuis que nous avons commencé à courir à Daytona en 2020. Nous comprenons l'éthique de la marque et nous avons développé nos propres systèmes et technologies pour extraire la performance maximale des voitures avec lesquelles nous courrons. Notre connaissons bien la Valkyrie et nous avons travaillé étroite collaboration avec elle depuis deux ans dans le cadre de nos programmes clients."

"Heart of Racing a de grandes ambitions en Endurance et c'est absolument le bon moment pour nous de nous engager dans la plus haute catégorie du WEC et de l'IMSA et nous y battre pour le classement général. Ce n'est pas un objectif facile, mais entre nos partenaires et le soutien d'Aston Martin Performance Technologies, nous disposons de tous les outils et de toutes les capacités nécessaires pour y parvenir."