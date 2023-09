Aston Martin en passe de ressusciter le projet Valkyrie LMH

Après trois années en stand-by, le projet Valkyrie LMH d'Aston Martin est en passe d'être réactivé sur la base d'un partenariat entre le constructeur britannique et l'équipe américaine Heart of Racing, partenariat qui existe déjà en GT dans le cadre du WEC et de l'IMSA.

Selon les informations de Motorsport.com, Aston et Heart of Racing, qui est soutenu par Gabe Newell, notamment fondateur et responsable de la société Valve qui a développé la plateforme Steam, sont proches d'un accord pour relancer le programme de cette voiture qui devait initialement courir en 2021. L'accord n'est pas encore conclu, mais il pourrait désormais s'agir d'une question de semaines.

Aston Martin est actuellement en discussion avec divers fournisseurs au sujet de ce programme potentiel et recrute déjà du personnel clé pour le superviser. L'on compte notamment l'ancien directeur de l'ingénierie de Williams, Adam Carter, qui a rejoint la division Aston Martin Performance Technologies (AMPT) plus tôt cette année.

Si Aston n'a pas confirmé la relance du programme Valkyrie LMH quand Motorsport.com l'a contacté, la marque a mis en avant son ADN de l'Endurance et indiqué évaluer ses options.

"Nous sommes encouragés par la croissance de la catégorie Hypercar, et l'énorme succès du centenaire des 24 Heures du Mans en a été un brillant exemple", a déclaré un porte-parole. "Le sport automobile est un milieu en constante évolution et, en tant que marque mondiale d'hypercars, nous continuons bien sûr à suivre de près cette catégorie."

"Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés", a déclaré Ian James, qui a créé Heart of Racing avant 2020 pour orchestrer le retour d'Aston en GT en IMSA. "Nous n'avons jamais caché notre désir d'accéder à la catégorie reine des courses internationales d'Endurance. Mais pour l'instant, rien n'a été convenu et surtout rien n'a été signé."

Heart of Racing a déjà étendu son programme en WEC avec Aston Martin cette saison, avec l'exploitation de NorthWest AMR avant la manche de Spa en avril, après avoir connu le succès en IMSA en remportant le titre en catégorie GTD l'an passé.

L'étendue des plans autour de la Valkyrie reste inconnue, sauf que l'intention est qu'elle participe à la fois au WEC et à l'IMSA. Il est entendu que Multimatic Motorsport continuerait à diriger le développement de la LMH, bien qu'elle soit placée sous la direction de la division AMPT basée au nouveau siège de l'équipe Aston Martin F1 à Silverstone.

Le concept de la Valkyrie serait en grande partie inchangé par rapport à son modèle original. Elle sera propulsée par le même V12 de 6,5 litres développé pour la voiture de route en collaboration avec Cosworth, mais elle fonctionnera sans le système hybride sur l'essieu arrière de sa cousine de route.

Avec Gary Watkins