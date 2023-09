Aston Martin déplore une monoplace qui épuise ses pilotes

Aston Martin a vécu à Monza son pire Grand Prix de la saison sur le plan comptable, avec seulement deux petits points à se mettre sous la dent. Cette course à oublier, Fernando Alonso a déjà fait savoir qu'il s'en souviendrait longtemps compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées, et ce n'était manifestement pas qu'une question de performance.

Il semble en effet que l'Aston Martin AMR23 ait été particulièrement compliquée à piloter dans le Temple de la Vitesse, et que la stratégie à un arrêt adoptée par l'écurie pour ses deux pilotes n'ait rien arrangé.

"Franchement, les deux pilotes ont fait un travail fantastique, car la voiture était vraiment difficile à piloter", déclare le directeur d'équipe Mike Krack à Motorsport.com. "Ils étaient tous deux exténués. Et franchement, nous devons donner à nos pilotes une meilleure voiture, ils ont absolument tout donné. Vous auriez dû les voir, ils étaient vraiment, vraiment épuisés."

"Bien sûr, nous avons choisi cette stratégie, on prend toute la dégradation pneumatique quand on fait un seul arrêt, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'était difficile, et nous devons leur donner de meilleurs outils. Sinon, c'est difficile de se battre pour de gros points."

Les deux unités obtenues par Fernando Alonso sur la piste de Monza, dont on savait qu'elle allait être défavorable à l'AMR23, ne sont qu'une maigre consolation – d'autant que la Scuderia Ferrari a engrangé 27 points à domicile et s'est emparé de la troisième place du championnat des constructeurs.

"'Limiter la casse', je crois que nous l'avons déjà un peu trop dit", estime Krack. "Oui, deux points. Mais nous avons perdu une place au profit de Ferrari. Et le plus important est que nous tirions les leçons pour Las Vegas, et aussi pour l'an prochain. Je trouve ça vraiment important. Nous avons eu des problèmes similaires l'an dernier quand nous sommes venus ici, et nous devons faire un pas en avant sur ce type de circuit."

Aston Martin a toutefois des évolutions à venir d'ici la fin de la saison, lesquelles devraient s'avérer utiles sur la nouvelle piste très rapide de Las Vegas. En attendant, la prochaine étape sera Singapour, avec un trajet dépourvu de la portion lente du troisième secteur.

"Le caractère [de la piste] ne change pas énormément. Enfin, ça change un peu : on enlève quatre virages, le circuit devient forcément plus rapide. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il garde le même caractère, ou un caractère similaire, et il devrait nous convenir davantage. Je pense que nous devrions être meilleurs qu'à Monza", conclut Krack avec optimisme.

