Audi annonce Binotto à la tête du projet F1 !

Audi a officiellement annoncé ce mardi la nomination de l'ancien directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, à la tête de son projet F1 dans le cadre d'une refonte majeure de la structure de direction. En effet, en parallèle de cette arrivée, l'entreprise Sauber enregistre le départ de son PDG Andreas Seidl, ainsi que d'Oliver Hoffmann, ancien président du conseil d'administration.

Officiellement, Binotto est nommé "directeur des opérations" et "directeur technique en chef" de Sauber Motorsport AG et prendra ses fonctions le 1er août. La structure suisse, dont la procédure de rachat a été accélérée par la marque aux anneaux par rapport au calendrier initial, servira de marchepied et d'usine au moment où l'écurie, aujourd'hui appelée Stake F1, prendra officiellement le nom d'Audi en 2026.

Ce remaniement majeur de la direction intervient dans un contexte où il apparait de plus en plus clairement que les préparatifs doivent passer un cap afin de s'assurer d'ouvrir ce nouveau chapitre en sport automobile pour Audi de la meilleure façon possible, d'autant plus que le constructeur sera également motoriste. Stake est actuellement la seule écurie sur la grille à n'avoir inscrit aucun point en 2024.

Gernot Döllner, PDG d'Audi, a déclaré : "Je suis ravi que nous ayons pu recruter Mattia Binotto pour notre ambitieux projet en Formule 1. Grâce à sa vaste expérience de plus de 25 ans en Formule 1, il va pouvoir sans aucun doute apporter une contribution décisive à Audi. Notre objectif est de porter l'ensemble du projet Formule 1 à la vitesse de la F1, et ce au moyen de structures de gestion claires, de responsabilités définies, d'interfaces réduites et de processus décisionnels efficaces. Pour ce faire, l'équipe doit être en mesure d'agir de manière indépendante et rapide."

"Je voudrais remercier Oliver et Andreas pour le travail important qu'ils ont mené afin d'établir notre entrée en Formule 1 et leur implication dans sa préparation", a-t-il ajouté. Seidl avait rejoint le projet Audi début 2023, en tant que PDG de Sauber, et avait logiquement été nommé à la tête de l'écurie F1 début 2024, au moment où Hoffmann devenait de son côté président du directoire de Sauber Group.

Pour Binotto, cette arrivée aux commandes d'Audi marque son retour en Formule 1, lui qui a démissionné fin 2022 de son poste de directeur de la Scuderia Ferrari. Successeur de Maurizio Arrivabene à l'aube de la saison 2019, il avait ainsi clôturé un chapitre en dents de scie de l'écurie, principalement marqué par l'affaire de l'accord secret autour du moteur 2019, l'une des pires saisons de l'Histoire de l'écurie en 2020 et les espoirs douchés de titre en 2022. Il avait passé au total 28 ans à Maranello, où il était arrivé au milieu des années 1990 et a longtemps œuvré comme ingénieur puis responsable du département moteur. Sous son mandat, Ferrari a remporté sept Grands Prix mais n'est donc jamais parvenue à véritablement jouer le titre mondial, que ce soit face à Mercedes ou Red Bull.