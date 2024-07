Márquez se projette après 2026 avec Ducati

À 31 ans, Marc Márquez vit une nouvelle phase dans sa carrière, désormais membre du groupe Ducati après avoir toujours couru pour Honda, et prêt même à intégrer l'équipe d'usine du constructeur italien la saison prochaine. Le contrat qu'il a décroché l'engage pour deux ans, cependant le pilote suggère déjà qu'il se projette sur le long terme avec la marque.

Dans une interview pour Speedweek, lorsqu'il lui a été demandé si ce contrat biannuel serait le dernier de sa carrière, Márquez a en effet répondu : "On ne sait jamais, mais je ne le souhaite pas. Si je me sens compétitif... Compétitif signifie dans le top 6 à chaque course, et très compétitif signifie être dans le top 3. Pour gagner un championnat, il faut avoir tous les outils, il faut que tout soit au bon endroit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour moi, mais je veux rester plus que ces deux années. Même deux ans après."

D'ici-là, Márquez entend suivre la courbe de progression qu'il s'est fixé pour objectif. S'il n'a pas encore réussi à gagner avec la Ducati, il assure ne pas en faire une obsession, et ce malgré les attentes qui l'ont entouré sur certaines pistes. "Je suis très clair au sujet de ce que je veux cette saison", rappelait-il dans une interview accordée à DAZN en marge du GP d'Allemagne, affirmant que ce ne serait "pas un échec [s'il] ne gagnai[t] pas" sur une des pistes qui lui réussit pourtant le plus.

Et ce plan qu'il a pour cette année n'est pas, selon lui, de gagner le titre. "Il faut voir la réalité", a-t-il souligné. "Une lutte pour le titre ? Beaucoup de choses doivent se produire, mais je ne m'y vois pas. Je me vois finir dans le top 3, et c'est l'objectif, mais contenir Bastianini ne va pas être facile."

Pour la suite, en revanche, si Márquez fournit ces efforts c'est bel et bien dans le but de retrouver le sommet, et cette place dans l'équipe officielle lui donnera les moyens de tenter d'y parvenir. "J’ai beau avoir beaucoup gagné dans le passé, la vie d’un athlète est le présent, pas le futur ni le passé. Finalement, ils ont décidé de me donner ma chance et j'en suis super content", reprend-il pour Speedweek.

Force est de constater qu'avant même de savoir s'il pourra remporter une nouvelle couronne mondiale avec Ducati, Márquez a d'ores et déjà réussi à sortir du trou dans lequel il était tombé après son titre record de 2019. "Il y a un an, après la course d'Assen, j'ai pensé arrêter. Ça aurait été une fin catastrophique pour ma carrière. Mais heureusement, il y a eu une longue pause estivale après cette course et j’ai eu suffisamment de temps pour reconstruire mon corps, mon esprit et ma mentalité", admet-il.

C'est à son retour de cette pause qu'il a pas à pas bâti ce plan devant le mener vers le meilleur guidon de la grille. "À ce moment-là, on n'avait pas [chez Honda] de moto capable de gagner des courses. Honda disposera à nouveau d'une bonne moto à l'avenir, mais un pilote n'a pas le temps", pointe-t-il. "Je savais que Gresini avait la moto et, pour un pilote, c'est ce qui est le plus important. Ils avaient aussi un très bon groupe de personnes."

"Ça m'a donné la possibilité de commencer la saison sans pression. Parce que quand on repart dans une équipe d’usine, il y a de la pression, or cette saison, ça n’était pas le bon moment pour gérer cette pression. J’espère et je souhaite ressentir à nouveau cette pression à l’avenir, mais pas en 2024."

Celui qui, en 2013, entrait dans l'Histoire en battant le record de précocité d'un vainqueur dans la catégorie reine puis en décrochant d'emblée le titre, premier des six qu'il allait cumuler en sept ans, est aujourd'hui l'un des "anciens" du championnat. Après avoir bâti sa légende face à Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso, il cherche à présent à perfectionner son jeu au guidon de la Ducati la plus affûtée pour devenir le meilleur opposant du duo qu'il désigne immanquablement comme faisant office de référence : Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Toujours aussi compétiteur et avide de victoires, le Marc Márquez de 31 ans puise aussi dans sa maturité et dans l'expérience accumulée au fil des années. "Quand on arrive ici à 20 ans, on connaît le MotoGP, mais on ne sait rien de ce qui se passe. On se fie simplement à son instinct naturel, on se bat contre de grands noms et on n'a rien à perdre", observe-t-il, conscient qu'il n'a plus la même approche ni autant de temps devant lui à présent.

"Chaque sportif a son moment. Et quand on arrive en haut, il faut toujours travailler plus dur pour que la descente soit un peu plus douce. Si on y parvient, on a une carrière plus longue devant soi. Je ne sais pas si cette descente a déjà commencé pour moi ou si ça prendra encore un an, ou peut-être deux ou trois ans. On le comprendra dans cinq ans environ."