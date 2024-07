L'objectif de Márquez pour la suite : résister à Bastianini

Marc Márquez se fixe pour objectif de se maintenir dans le trio de tête du championnat pour la suite de cette saison 2024, celle qui devait lui servir à se relancer et le mènera vers l'équipe officielle Ducati pour les deux années à venir.

Après les neuf premières manches sur 20 prévues au calendrier, et alors que le MotoGP est entré dans sa trêve estivale, l'octuple Champion du monde occupe le troisième rang du classement général, à 56 points du leader Pecco Bagnaia et 46 de Jorge Martín. Contrairement à ce duo qui a cumulé huit victoires de Grand Prix et six de course sprint depuis le début de la saison, Márquez court après un premier succès qui, pour le moment, lui échappe.

Sa régularité et une présence quasi-continue aux avant-postes lui ont tout de même permis de se constituer ce gros capital, déjà plus à ce stade que ce qu'il a fait ces quatre dernières années sur l'ensemble d'une saison, néanmoins il reste très prudent, attentif notamment à Enea Bastianini qu'il ne devance que de 11 points.

Après avoir vu Bastianini lui reprendre 16 points à Assen, Márquez s'est félicité d'un week-end allemand l'ayant mieux récompensé et lui ayant rapporté un podium historique avec son frère, mais il restait aussi attentif à tout ce qui était encore perfectible, au point de juger ce Grand Prix comme une étape négative dans la saison.

"Dans l'ensemble, ça n'a pas été un bon week-end", a-t-il déclaré à l'heure du debrief avec le site officiel du MotoGP. "Je suis content parce que je suis deuxième et que je partage le podium avec mon frère, on va faire une belle fête au sein du team Gresini, mais le week-end n'a pas été bon. On a eu beaucoup de soucis techniques j'ai fait une grosse erreur au virage 11 qui a affecté tout le week-end mais avec l'équipe on a tiré des enseignements."

Marc Márquez ne se pose plus la question de son adaptation à la Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Après 11 ans au guidon d'une Honda taillée pour lui, Márquez a tout de même incontestablement appris à s'adapter à la Ducati et à en extraire le plein potentiel. Mais ce n'est plus ce qui l'intéresse, alors qu'approche son passage dans l'équipe officielle, qui s'accompagnera d'objectifs autrement plus élevés. Alors, d'ici-là, il veut consolider sa place dans le trio de tête.

"Cette première partie de la saison a été bonne, on peut le dire. Pas super bonne parce qu'on a fait des erreurs mais elle a été bonne. On est troisième du championnat", a-t-il analysé. "Figurer parmi les trois premières places du championnat peut constituer un bon objectif parce qu'il ne va pas être facile de garder Enea derrière, c'est un pilote rapide."

"La seule chose sur laquelle il faut qu'on travaille pour cette seconde partie de saison, c'est sur le fait d'essayer de faire un week-end complètement bon. Tous les week-ends, il se passe des choses − de petites choses comme de grandes choses. On va continuer à se battre et à apprendre des deux premiers chez Ducati, qui sont Martín et Bagnaia. Ils sont un peu plus rapides que nous."

Sa collision avec Pecco Bagnaia au Portugal, puis sa chute alors qu'il était en tête du GP des Amériques lui ont coûté de gros points, de même qu'une autre erreur au sprint d'Assen. Malgré une pole position, cinq deuxièmes places en course sprint et quatre podiums en Grand Prix, Márquez déplore un rythme quelque peu irrégulier et plusieurs qualifications basses ou ayant été compliquées par des passages par la Q1.

À l'heure où chacun prend le temps d'évaluer sa première partie de championnat, l'Espagnol se donne donc la note de 8/10 et s'en explique : "Parce que j'ai fait un bon début de saison mais quelques erreurs, en particulier à Austin et à la course sprint d'Assen. Cela a été deux grosses erreurs. Le reste est acceptable, mais on a été un peu irréguliers pendant les week-ends. On s'est rattrapés au Mans et à différences courses mais il faut qu'on trouve un peu plus de constance dans le cours du week-end, entrer directement en Q2 et essayer d'améliorer le samedi."