Hülkenberg et le changement à la direction d'Audi : "Un peu un choc"

La décision d'Audi de se séparer d'Andreas Seidl, ancien directeur de l'équipe Porsche en Endurance puis McLaren en F1, ainsi que de l'ancien président du conseil d'administration de Sauber, Oliver Hoffmann, a provoqué une onde de choc dans le paddock avant le Grand Prix de Belgique du week-end dernier, à la veille de la pause estivale de la saison 2024.

Cette nouvelle intervient près de deux ans après l'annonce par Audi de son engagement en Formule 1 à partir de la saison 2026. Andreas Seidl avait quitté son poste chez McLaren fin 2022 afin d'assurer une longue période de préparation avant les débuts de la marque allemande dans la catégorie reine.

Mais les résultats de l'équipe Sauber, rachetée par Audi, ont été en dessous des espérances et après une apparente lutte de pouvoir entre Seidl et Hoffmann, Audi a agi de manière décisive en plaçant l'ancien team principal de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, à la tête du projet.

Un choc... mais pas d'inquiétude

Nico Hülkenberg est la première recrue confirmée par Audi, en attendant de connaître le nom du second pilote qui accompagnera l'Allemand. L'actuel pilote Haas rejoindra le projet du constructeur bavarois pour sa dernière saison sous la bannière de Sauber. Une année de transition qui lui permettra de bénéficier de l'expérience de l'équipe avant de passer entièrement du côté d'Audi.

Interrogé sur les changements au sommet du projet Audi/Sauber à Spa-Francorchamps, Hülkenberg a révélé qu'il avait brièvement parlé avec Binotto, mais qu'il ne s'était pas encore entretenu avec Seidl.

"Non, je ne suis pas inquiet", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il s'inquiétait d'une éventuelle instabilité au sein de sa future nouvelle équipe, où il a également couru pendant un an, en 2013. "C'était évidemment un peu un choc. Mais maintenant, c'est le retour aux affaires. J'ai toujours hâte de rejoindre leur projet et d'en faire une histoire à succès avec Audi."

"Le fait que deux personnes qui étaient étroitement impliquées dans la signature de mon contrat ne soient plus là est bien sûr un peu triste. Mais je suis plus intéressé par le projet, celui de rejoindre Audi et d'en faire une histoire réussie."

"De toute évidence, il s'agit d'un changement inattendu. J'ai été informé de la décision du groupe le jour de l'annonce, par Gernot Dollner [PDG d'Audi] lui-même. C'est la décision du groupe, qui veut changer pour aller de l'avant. Je pense que pour les grands projets comme celui-ci, il est évident que la direction compte sur des personnes qui sont des piliers importants de ces projets."

"Mais ils ne s'appuient jamais sur une ou deux personnes. En F1, tout le monde peut changer. En ce qui concerne Mattia, je le connais évidemment depuis le paddock, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Cela changera dans quelques mois."

Le pilote allemand a également déclaré que cette décision "montre que le PDG d'Audi et tout le monde s'intéressent" à la situation actuelle de Sauber et à l'impact qu'elle pourrait avoir sur les résultats de l'écurie rebaptisée en 2026, avant de poursuivre : "Ils sont conscients, ils sont impliqués. Le fait qu'ils agissent signifie qu'ils sont très impliqués et investis dans cette affaire. C'est une bonne nouvelle."