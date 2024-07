Ferrari dévoilera sa nouvelle structure technique après la pause estivale

Frédéric Vasseur, directeur de l'équipe Ferrari, a déclaré que la Scuderia annoncerait une nouvelle organisation technique après la pause estivale, mais insiste sur le fait que le départ du directeur technique Enrico Cardile pour Aston Martin n'est pas un si grand sujet de préoccupation en interne.

Après des semaines de spéculations, il a été annoncé au début du mois que Cardile, qui était responsable du programme de châssis de Ferrari en F1, quitterait l’équipe italienne pour rejoindre Aston Martin en tant que directeur technique. En l'absence d'un remplaçant direct, Vasseur a dû reprendre les responsabilités de Cardile à Maranello en intérim. Entre-temps, le Français affirme qu'il est en train de mettre en place une structure technique remaniée pour faire progresser l'équipe, laquelle sera annoncée après la trêve estivale F1 du mois d'août.

"Je peux vous annoncer qu'après la pause estivale, nous annoncerons la nouvelle organisation", a déclaré Vasseur. "Pour nous, ce n'est pas un drame. En fin de compte, nous avons un groupe de plus de 200 personnes qui travaillent sur ce [projet]. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Je m'efforce toujours d'expliquer que les individus sont moins importants que le groupe. C'est vrai lorsque vous recrutez quelqu'un et c'est vrai lorsque vous perdez quelqu'un."

McLaren et Mercedes ont pris le dessus récemment

Le départ de Cardile intervient alors que les progrès de Ferrari au cours des 12 derniers mois ont connu un coup d'arrêt, l'équipe devant remédier à un problème de rebond à grande vitesse introduit par l’évolution de son plancher à Barcelone, il y a quatre Grands Prix. Dans le même temps, McLaren a connu un très beau cycle de performance, tout comme Mercedes, qui a repris 80 points à la Scuderia consécutivement à la victoire de Charles Leclerc à Monaco.

Avec des écarts de plus en plus faibles entre les équipes de pointe, Ferrari a payé un lourd tribut pour ne pas avoir fait le pas en avant qu'elle envisageait. Un point de friction d’autant plus visible que Red Bull a été challengé par McLaren et Mercedes tandis que Ferrari semblait se présenter comme l’équipe capable de faire cela en début de saison. Mais Vasseur insiste sur le fait que les progrès de la Scuderia depuis sa campagne 2023 en demi-teinte montrent qu'elle est forte en profondeur.

"Nous avons montré que nous avons travaillé en équipe dans un moment difficile", a expliqué Vasseur. "Encore une fois, je ne veux pas me focaliser sur un seul événement, mais en 12 mois, nous avons comblé les deux-tiers de l'écart qui nous séparait du vainqueur. C'est aussi grâce au travail effectué à l'usine. Cela signifie que j'ai une grande confiance en eux. Il est certain que nous devons continuer et je ne suis pas satisfait du résultat, il n'y a pas de malentendu à ce sujet. Je ne suis pas content d'être à 20 secondes de quelqu'un, mais l'année dernière, nous avons terminé à 65 secondes."

