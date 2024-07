Verstappen pourrait-il encore devoir gagner à Spa avec une pénalité ?

Max Verstappen pourrait se voir infliger une pénalité de dix places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, ce week-end. Le triple Champion du monde a perdu une unité de puissance après les problèmes de moteur qui ont affecté sa Red Bull lors du Grand Prix du Canada au mois de juin, cette saison.

Le directeur de l'équipe, Christian Horner, avait admis que l'équipe subirait "inévitablement" une pénalité avec le Néerlandais à une date ultérieure cette saison. Or, d'après les informations de Motorsport.com, l’actuel leader du championnat du monde, qui compte 76 points d’avance sur Lando Norris, semble avoir décidé avec son équipe de faire entrer cette pénalité en application à l’occasion du Grand Prix de Belgique, qui aura lieu ce week-end, en apposant une nouvelle unité de puissance qui le ferait ainsi dépasser l’allocation tolérée en cours de saison.

Les suggestions initiales selon lesquelles la météo pourrait se montrer pluvieuse à Spa-Francorchamps alimentent également une telle possibilité.

"Je suis sûr qu'à un moment donné, nous finirons par prendre un moteur supplémentaire pour Max, c'est juste une question de choix stratégique pour le faire", avait récemment expliqué Horner. "Nous allons donc travailler avec Honda sur ce point, mais inévitablement, nous prendrons une pénalité à un moment ou à un autre."

Il semblerait que Red Bull envisage la mise à disposition d'un nouveau moteur à combustion interne (ICE), pour Verstappen à à Spa, où les dépassements sont par ailleurs relativement aisés.

Verstappen a pris l’habitude ces dernières années de s’acquitter de pénalités en Belgique, sans toutefois compromettre son résultat final. On se rappelle ainsi que le champion en titre avait remporté la course depuis la 14e place sur la grille en 2022 et depuis la sixième position l'année dernière, consécutivement à des sanctions appliquées pour des motifs techniques.