Le choix difficile de Red Bull sur la pénalité de Verstappen à Spa

Le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l'écurie autrichienne équiperait "inévitablement" la monoplace de Max Verstappen d'un nouveau moteur pour le reste de la saison. Lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Canada, le triple Champion du monde avait en effet perdu un moteur entièrement neuf en raison d'un problème électrique. Selon Honda, cela aurait gravement endommagé un nouvel élément de l'unité de combustion interne.

Alors que Red Bull n'a pas encore confirmé si Verstappen est effectivement prêt à prendre un nouvel ICE lors de la prochaine manche à Spa, le tracé du circuit rend cette option très probable.

Sur la lancée de 2022 et 2023

Verstappen a déjà été pénalisé sur la grille de départ lors des deux dernières épreuves belges en raison de changements de plusieurs pièces du moteur et de boîte de vitesses. La raison ? Les longues lignes droites et zones d'accélération de Spa-Francorchamps. Ces dernières permettent des dépassements plus faciles sur ce tracé, en particulier pour les voitures plus rapides qui démarrent plus loin sur la grille.

En 2022, le Néerlandais s'est élancé de la septième ligne après avoir remplacé plusieurs pièces du moteur. Retrouvant le podium dès le huitième tour, il s'était ensuite débarrassé de son coéquipier Sergio Pérez, avant de prendre le meilleur sur Carlos Sainz et la tête avant la mi-course. L'année dernière, Verstappen s'est élancé de la sixième place après avoir changé de boîte de vitesses. Il s'est ensuite battu avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Pérez après l'accrochage entre Sainz et Oscar Piastri au premier virage.

La performance de Verstappen suscitera donc beaucoup d'intérêt ce week-end. Il s'agit d'une deuxième course à domicile pour le pilote de 26 ans, étant donné la proximité du circuit avec les Pays-Bas et ses origines à moitié belges.

Un dilemme pour Red Bull

Red Bull devrait reconvertir sa RB20 à son look pré-hongrois au niveau des pontons et du capot moteur pour l'épreuve de Spa. À Budapest, Christian Horner a confirmé que "la voiture aura une spécification différente à nouveau le week-end prochain" étant donné les niveaux d'appuis inférieurs utilisés sur le circuit belge par rapport aux exigences d'appuis élevés en Hongrie

De plus, Red Bull pourrait être confronté à un dilemme sur la mise en œuvre du changement de moteur attendu sur la RB20 de Verstappen. En effet, pour le pilote néerlandais, cela ne semble pas être aussi simple que ça ne l'était en 2022 et 2023 de se frayer un chemin jusqu'à la première place en s'élançant loin de ses rivaux directs.

Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"En écoutant les pilotes, en particulier lors du débriefing de tout à l'heure, on a l'impression de revenir en 2021", a déclaré Christian Horner. "Enfin, pas aussi mal qu'en 2021, mais évidemment, comme les voitures sont de plus en plus développées, elles deviennent plus difficiles à suivre [et] donc l'air sale devient un problème plus important."

Par conséquent, comme Verstappen est confronté à une combinaison de concurrence plus forte, de difficultés dans le peloton, de l'augmentation de l'effet de l'air sale et qu'il a besoin d'une victoire pour se remonter le moral, il n'est pas garanti que Red Bull choisisse d'accepter sa pénalité de grille attendue pour cette épreuve.

Une victoire pour se relancer

La dernière victoire de Max Verstappen remonte au Grand Prix d'Espagne, il y quatre manches. Un nouveau succès en Belgique, à l'approche de la pause estivale, serait également un coup de pouce pour une équipe à qui le Néerlandais a demandé à plusieurs reprises des efforts supplémentaires pour écarter la menace McLaren, ainsi que les attaques surprises de Ferrari et Mercedes cette année.

"J'ai hâte de partir en vacances, mais j'ai aussi hâte d'améliorer la voiture", a déclaré le pilote Red Bull en Hongrie. "Je sais que les gens autour de moi font tout ce qu'ils peuvent, mais nous avons besoin de plus."

Sur les cinq épreuves qui lancent la seconde partie de saison (Zandvoort, Monza, Bakou, Singapour et Austin), le Grand Prix d'Italie est un autre endroit où les pénalités sur la grille de départ ont été fréquentes. Mais, à l'inverse du dilemme de Red Bull ce week-end en Belgique, les trains DRS ont rendu les dépassements à Monza moins faciles qu'on ne le pense.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Les bosses et les murs des tracés de Bakou et Singapour représentent une menace évidente pour les chances de Red Bull, étant donné la faiblesse persistante de l'équipe avec ces caractéristiques de piste. À Budapest, Verstappen a perdu un temps critique sur Lando Norris au passage de la chicane des virages 6 et 7, ce qui aurait pu lui permettre d'accéder à la première ligne étant donné que le Britannique n'a pas pu effectuer de deuxième passage en Q3.

Tout cela fait de Spa l'endroit le plus logique pour Red Bull et Verstappen d'accepter une pénalité, avec ses chances de rebondir ici encore plus qu'ailleurs. Mais ce serait également un coup de pouce majeur pour McLaren, très en forme actuellement, et cela risquerait de compromettre une chance de victoire avant la pause estivale pour l'équipe autrichienne. C'est, semble-t-il, le choix que doit faire Red Bull pour Spa.