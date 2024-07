Alpine va courir avec les couleurs de Deadpool & Wolverine à Spa

À Spa-Francorchamps, les Alpine A524 n'apparaitront pas dans leurs couleurs habituelles. Le bleu et le rose laisseront leur place au rouge de la combinaison de Deadpool, avec un motif d'écorchure jaune représentant les griffes de Wolverine là où l'on trouve le logo d'Alpine habituellement.

Les pilotes de l'écurie française, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ainsi que leurs mécaniciens porteront également des combinaisons aux couleurs de Deadpool. Alors qu'Ocon portera un casque arborant les couleurs de l'anti-héros, comme on a déjà pu le voir par le passé, Gasly s'inspirera de Wolverine avec un design de casque jaune et noir.

Cette livrée vise à promouvoir le film "Deadpool & Wolverine", sorti en France ce mercredi. Dans le film, qui est un croisement de deux franchises du MCU, Deadpool, joué par Ryan Reynolds, croise le chemin du personnage de Wolverine, interprété par Hugh Jackman.

Ce partenariat avec Marvel Studios est tout sauf un hasard. En effet, Ryan Reynolds, qui interprète le rôle de Deadpool, est un investisseur minoritaire de l'équipe tricolore. L'acteur canado-américain est arrivé à bord du train Alpine en juin 2023 lorsque Renault a vendu 24% de ses actions au groupe d'investissement américain Otro Capital, qui comprend RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, ce dernier étant dirigé par Ryan Reynolds et Rob McElhenny.

Le groupe d'investissement comprend également Michael B. Jordan et des athlètes de haut niveau comme le boxeur Anthony Joshua, le footballeur de Liverpool Trent Alexander-Arnold, la star du golf Rory McIlroy et le quart-arrière vainqueur du Super Bowl Patrick Mahomes, qui a depuis été régulièrement repéré dans le paddock de la F1 en tant qu'invité d'Alpine.

Photo de: Alpine

Hollywood s'invite en Formule 1

Alpine est la deuxième équipe ce mois-ci à annoncer un partenariat avec Hollywood, Visa Cash App RB ayant conclu un accord avec Warner Bros Pictures pour promouvoir son blockbuster estival Twisters au Grand Prix de Grande-Bretagne. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda portaient le logo Twisters sur leurs monoplaces et leurs combinaisons à Silverstone alors que les stars du film Daisy Edgar-Jones, Glen Powell et Anthony Ramos ont assisté à la course en tant qu'invités.

"Nous sommes l'équipe avec la base de fans la plus jeune et la plus équilibrée entre hommes et femmes, et c'est également le public cible idéal pour le film. Daniel et Yuki sont des pilotes populaires", a déclaré le PDG de VCARB, Peter Bayer, à Motorsport.com à propos de la collaboration avec Twisters.

"Avec cet accord, tout devait se dérouler très rapidement, et c'était parfait pour le film et pour l'équipe. Daisy est venue nous rendre visite et a créé du contenu à Silverstone, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Nous poursuivrons nos activités hors piste et nous avons quelques changements de livrée passionnants, des présentations de livrées et des événements de lancement à venir bientôt."