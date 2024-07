Esteban Ocon sera pilote Haas F1 à partir de 2025

C'est officiel : Esteban Ocon pilotera pour l'écurie Haas à partir de la saison 2025 de Formule 1. L'information était dans l'air depuis plusieurs semaines, Motorsport.com vous révélant dès le mois de mai que la piste d'une arrivée au sein de la structure fondée par Gene Haas et dirigée par Ayao Komatsu était une possibilité crédible. L'équipe américaine évoque un contrat sur plusieurs saisons, sans plus de détails sur sa durée.

"Je suis ravi de me lancer dans ce nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1 et de rejoindre Haas F1 Team pour la saison 2025", déclare le Normand. "Je vais rejoindre une équipe très ambitieuse, qui m'impressionne par son esprit, ses méthodes de travail et sa trajectoire indéniablement ascendante."

"Je tiens à remercier [le propriétaire de l'équipe] Gene Haas et Ayao Komatsu pour leur confiance et leur soutien, et pour nos discussions sincères et fructueuses au cours des derniers mois. Sur un plan personnel, je suis très heureux de travailler à nouveau avec Ayao, il a joué un rôle à mes débuts quand je suis monté dans une Formule 1 pour la première fois en tant que membre du programme junior de Lotus, il y a plus de dix ans."

"Haas F1 Team a des projets passionnants et des objectifs clairs pour l'avenir, et je suis impatient de travailler avec tout le monde à Kannapolis [siège de l'équipe], Bambury [où elle a sa base européenne] et Maranello [où elle travaille avec Ferrari] et de faire partie de ce grand projet."

"Je suis ravi que nous ayons assuré les services d'Esteban Ocon chez Haas F1 Team", ajoute Komatsu. "J'ai naturellement conscience de son talent depuis longtemps. Il l'a exprimé depuis ses performances dans les catégories pour les jeunes, il venait de remporter le Championnat d'Europe de Formule 3 en 2024 [quand nous nous sommes rencontrés]."

"Esteban est devenu un talent qui a fait ses preuves en Formule 1, et naturellement un vainqueur de Grand Prix. L'expérience qu'il apporte, non seulement avec son talent mais aussi pour avoir travaillé pour un constructeur, sera un avantage dans la croissance de notre organisation."

La fin de l'aventure Alpine pour Ocon

Le départ d'Ocon chez Haas est la suite logique de la fin de l'aventure entre le Français et Alpine. La structure d'Enstone avait en effet annoncé avant le Grand Prix du Canada que le contrat avec le pilote, qui arrivait à son terme en fin de campagne, ne serait pas renouvelé, d'un commun accord.

Cette information avait été précédée de journées houleuses chez Alpine, suite à l'accrochage avec Pierre Gasly au GP de Monaco, incident qui avait fait dire à Bruno Famin, le directeur de l'écurie, qu'il allait "trancher dans le vif", même si par la suite il a clairement été indiqué et établi que le départ d'Ocon n'était pas la conséquence directe de cet épisode.

Ce dernier était en effet depuis quelque temps en train d'étudier ses options et en discussion avec d'autres structures. Parmi ces options, l'autre piste intéressante que pouvait emprunter Ocon était celle d'un départ chez Stake F1, en vue de l'arrivée officielle d'Audi dans la discipline reine en 2026. Dans ce cas de figure, toutefois, il était dépendant de la décision de Carlos Sainz, premier choix de la marque allemande pour faire équipe avec Nico Hülkenberg. Quant à la piste Williams, James Vowles l'a lui-même barrée publiquement en Hongrie.

L'histoire d'Ocon avec Enstone a débuté en 2019, lorsque l'écurie s'appelait encore Renault, et elle a été évidemment marquée par la victoire lors du Grand Prix de Hongrie 2021, sous les oripeaux d'Alpine.

Au sein de l'écurie Haas, il découvrira un nouvel équipier en la personne d'Oliver Bearman, qui ne compte à ce jour qu'un seul Grand Prix F1 à son actif, lorsqu'il avait remplacé Carlos Sainz au pied levé chez Ferrari pour le GP d'Arabie saoudite 2024. "Il était vital d'avoir un pilote expérimenté aux côtés d'Oliver Bearman l'an prochain, mais Esteban n'a que 27 ans, il est encore jeune avec beaucoup de choses à prouver", a souligné Komatsu. "Je pense que nous avons un duo qui aura faim et sera dynamique, et je suis impatient d'accueillir Esteban chez Haas F1 Team pour 2025."

Les départs des titulaires actuels étaient actés, entre la signature de Hülkenberg chez Stake et l'annonce de la fin de l'association avec Kevin Magnussen, faite par Haas il y a une semaine.

