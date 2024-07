Magnussen va quitter Haas F1, Ocon en approche

Il apparaissait clairement, depuis plusieurs mois, que la position de Kevin Magnussen chez Haas était trop fragilisée pour qu'il puisse espérer rester au sein de l'écurie l'année prochaine. C'est désormais officiel : le Danois ne sera plus pilote pour la structure américaine en 2025.

Cette annonce, qui n'a pour l'heure été suivie d'aucune officialisation du nom de son remplaçant, intervient deux semaines après l'annonce, elle aussi très prévisible, de l'arrivée d'Oliver Bearman chez Haas. Cela confirme donc que l'équipe, déjà assurée de perdre Nico Hülkenberg, qui va rejoindre l'an prochain le projet Audi par le truchement de l'écurie Stake F1, va renouveler son line-up complet.

Pour Magnussen, son futur départ mettra fin à sa deuxième vie au sein de l'écurie fondée par Gene Haas. Il y fit un premier passage entre 2017 et 2020, formant un duo avec Romain Grosjean. Sur ces quatre premières saisons, son meilleur résultat en course fut une cinquième place aux GP de Bahreïn et d'Autriche 2018, meilleure saison en date de Haas, au terme de laquelle le Danois avait terminé à sa meilleure position au championnat, à savoir neuvième. Par la suite, les performances de l'écurie se sont progressivement délitées, et elle a décidé de remplacer son duo de pilotes expérimenté par une alliance de deux rookies en 2021.

Il était prévu que Mick Schumacher et Nikita Mazepin, malgré une saison 2021 catastrophique lors de laquelle l'écurie avait fait le choix de dépenser le moins de ressources possibles sur sa monoplace pour préparer la révolution réglementaire à venir, soient reconduits en 2022. Cependant, l'attaque de l'Ukraine par la Russie a précipité le clan Mazepin hors de la discipline. C'est alors que Magnussen a été rappelé pour prendre sa place au pied levé, en se montrant convaincant d'emblée en dépit d'une saison complète sans courir dans la discipline.

Kevin Magnussen et Romain Grosjean lors de la saison 2017.

Cela a donc marqué le second chapitre de l'histoire de Magnussen chez Haas, toujours en cours, avec pour l'instant comme meilleur résultat sa cinquième place d'entrée lors du premier GP de 2022, à Bahreïn, ainsi qu'une pole position lors de qualifications pluvieuses à Interlagos cette même année. Sa saison 2024 a jusqu'ici été plutôt placée sous le signe d'un manque de performance face à Hülkenberg et marquée par plusieurs controverses liées à son comportement en piste, notamment à Djeddah ou à Miami, où ses défenses agressives pour tenter d'aider son écurie à inscrire de gros points n'ont pas forcément plu, même en interne.

"J'aimerais remercier Kevin pour tout ce qu'il nous a apporté au sein de l'équipe, que ce soit sur la piste ou en dehors", a déclaré Ayao Komatsu, le directeur de Haas. "Il a vraiment été l'un des piliers de notre écurie au fil des ans. Personne n'a disputé autant de courses pour nous et nous avons vécu ensemble des moments mémorables, notamment une remarquable cinquième place au Grand Prix de Bahreïn en 2022, lorsque Kevin est revenu pour entamer son deuxième passage au sein de l'équipe. Il ne s'attendait pas à piloter une Formule 1 ce week-end-là, mais il a réalisé une performance remarquable qui a été un formidable coup de fouet pour l'ensemble de l'organisation et qui a une fois de plus mis en évidence son talent au volant."

Lire aussi : Formule 1 Qui mène la bataille du milieu de peloton F1 ?

Aujourd'hui âgé de 31 ans, Magnussen ne figure pas parmi les principales options citées pour les baquets restants sur la grille mais dispose d'une expérience à faire valoir en discipline reine avec, à l'heure d'écrire ces lignes, 175 départs dans le Championnat du monde.

Concernant l'identité de son successeur, le nom qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines désormais est celui d'Esteban Ocon, qui quittera Alpine en fin d'année et qui semble proche de conclure un accord avec la structure américaine en vue de 2025. Toutefois, à ce stade et selon les informations de Motorsport.com, le contrat n'est pas encore signé.