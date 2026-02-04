Deux anciens de la F1 vont donner le coup d'envoi d'un match du Mans FC

Ce samedi 7 février, dans le cadre du match de Ligue 2 opposant Le Mans à Laval à 14h au Stade Marie-Marvingt, le coup d'envoi fictif de cette affiche de la 22e journée de la seconde division française sera donné par Felipe Massa et Kevin Magnussen.

Ce n'est pas un hasard car, on le rappelle, les deux anciens pilotes de F1 sont tous les deux entrés au capital du club du Mans FC, via le fonds d'investissement OutField, à l'été dernier.

Ce consortium d'investisseurs compte aussi dans ses rangs le tennisman Novak Djokovic, détenteur du record du nombre de tournois du Grand Chelem remportés en carrière (24) et récent finaliste de l'Open d'Australie face à Carlos Alcaraz.

Massa, qui fut pilote Sauber, Ferrari et Williams en F1 et qui a surtout fait parler de lui dernièrement pour l'action intentée en vue d'obtenir réparation pour la fin de saison 2008 suite à ce qu'il considère comme une injustice l'ayant privé du titre, avait déjà fait acte de présence au stade manceau lors du 40e anniversaire du club le 11 octobre dernier.

Magnussen, de son côté, est toujours en activité en compétition automobile mais en championnat du monde d'endurance, en tant que pilote BMW en Hypercar. Il a disputé deux fois les 24 Heures du Mans, en 2021 (en LMP2) et l'an passé avec la marque allemande. Son passage en F1, chez McLaren, Renault et Haas, a été marqué par un podium et une pole position.

Lire aussi : Formule 1 La justice anglaise prévient Massa qu'il ne récupèrera pas le titre 2008