Oliver Bearman officialisé par Haas F1 pour 2025

Comme cela était désormais pressenti depuis plusieurs mois, Oliver Bearman sera bien pilote de l'écurie Haas F1 pour la saison 2025. L'écurie vient officiellement de l'annoncer, indiquant qu'un contrat "pluriannuel" avait été signé.

Le Britannique âgé de 19 ans, membre de l'académie des jeunes pilotes de Ferrari depuis la fin 2021 quand il avait remporté la F4 Italie, a connu son tout premier Grand Prix en discipline reine en début de saison, lorsqu'il a remplacé au pied levé Carlos Sainz, victime d'une appendicite lors du GP d'Arabie saoudite. Il a signé à Djeddah la septième place finale.

En parallèle de cette première expérience en Formule 1, Bearman dispute en 2024 sa seconde saison en Formule 2, au sein de l'écurie Prema, après avoir fini sixième du championnat l'an passé pour sa campagne de rookie en remportant quatre victoires. Il bénéficie également d'un programme avec Haas pour disputer six séances d'Essais Libres 1 en 2024, après en avoir déjà réalisé plusieurs en 2023. Il sera d'ailleurs présent au volant de la VF-24 ce vendredi à Silverstone, avant de la retrouver en Hongrie, à Mexico et à Abu Dhabi.

"Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que cela représente pour moi", a déclaré Bearman. "Dire à haute voix que je serai pilote de Formule 1 pour l'écurie Haas F1 Team me rend immensément fier. Faire partie des rares personnes qui peuvent faire ce dont elles rêvaient quand elles étaient enfant est quelque chose de vraiment incroyable. À Gene [Haas], Ayao [Komatsu] et tout le monde chez Haas, merci de croire en moi et de me faire confiance pour représenter votre équipe."

Avec Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman portera à quatre le contingent de pilotes britanniques en Formule 1 en 2025.

Reste bien entendu à savoir qui sera son équipier l'année prochaine. La piste la plus probable depuis plusieurs semaines semble être celle menant vers Esteban Ocon, toutefois le Français est également un candidat potentiel à un baquet Williams. Valtteri Bottas est également perçu comme une cible potentielle, alors que l'actuel titulaire chez Haas, Kevin Magnussen, espère convaincre Ayao Komatsu de le maintenir.