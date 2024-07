Ce que les deux victoires de Mercedes veulent dire

Lewis Hamilton n'a pas caché l'importance émotionnelle de son succès au Grand Prix de Grande-Bretagne, le 104e, après 945 jours sans victoire en Formule 1. Même si les fantômes d'Abu Dhabi 2021 ne seront peut-être jamais vraiment chassés, au moins la peur de ne plus jamais gagner, après toute la controverse de ce soir-là, a été apaisée.

Mais ce qu'a fait Mercedes au Grand Prix de Grande-Bretagne a aussi une signification statistique, car c'est la première fois depuis la même phase finale de 2021 que le constructeur allemand remporte deux victoires consécutives. À l'ère actuelle de la domination de Red Bull, les adversaires de l'équipe autrichienne ont été peu nombreux, ses rivaux ne remportant pour la plupart que des victoires ponctuelles, comme Carlos Sainz à Singapour l'année dernière.

Il faut remonter aux Grand Prix de Grande-Bretagne et d'Autriche 2022 pour trouver deux victoires consécutives d'une équipe autre que Red Bull. Il s'agissait alors de Ferrari avec les succès de Sainz à Silverstone puis de Charles Leclerc au Red Bull Ring. Avant la victoire de George Russell en Autriche il y a quelques semaines, la dernière et seule victoire de Mercedes dans cette ère des monoplaces à effet de sol était le triomphe du Britannique au Brésil en 2022, qui s'est finalement avéré être une fausse aube pour l'équipe alors qu'elle pensait avoir enfin fait une percée dans la compréhension de sa voiture.

Pour trouver les victoires successives les plus récentes, il faut remonter à la fin de l'année 2021 et aux derniers succès d'Hamilton avant Silverstone, lorsqu'il a gagné trois fois de suite au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite avant le fameux choc de la saison à Abu Dhabi.

Mais si les derniers succès indiquent que Mercedes revient à son meilleur niveau en F1, il y a aussi un autre élément à prendre en compte : c'est la façon dont le changement de forme compétitive des quatre premières équipes pourrait secouer la situation du championnat des constructeurs.

Une tendance qui s'inverse

En fait, la bataille des équipes est particulièrement fascinante parce que la F1 est actuellement témoin d'une situation où les deux formations de tête ne sont pas aussi performantes que leurs poursuivantes. Les points de Red Bull au classement des constructeurs sont affectés par les mauvais résultats répétés de Sergio Pérez, tandis que Ferrari a perdu son chemin à la suite d'une terrible manche au Canada et de problèmes liés à une amélioration du plancher apportée en Espagne.

En revanche, l'écurie McLaren s'est imposée comme un leader régulier depuis qu'elle a apporté une amélioration au Grand Prix de Miami, tandis que Mercedes a atteint son apogée après que le potentiel de son nouveau package a été renforcé par un nouvel aileron avant à Monaco et des révisions de suspension en Autriche.

Lewis Hamilton et George Russell viennent d'offrir deux victoires à Mercedes. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Après le Grand Prix de Monaco (donc les quatre dernières courses, à savoir le Canada, l'Espagne, l'Autriche et la Grande-Bretagne), les scores ont placé Mercedes en tête. L'équipe allemande a marqué 125 points, contre 111 pour McLaren, 97 pour Red Bull et 50 pour Ferrari. Le changement est encore plus significatif si l'on ne prend que les deux dernières courses, où Mercedes semble avoir fait un pas en avant. En Autriche et à Silverstone, les deux pilotes britanniques ont marqué 70 points, contre 58 pour McLaren, 43 pour Red Bull et 32 pour Ferrari.

L'écart entre Mercedes et Red Bull est actuellement de 152 points, mais avec 12 courses restant à disputer, au vu de la situation actuelle, ce n'est pas un exploit insurmontable si Mercedes peut continuer à marquer des points comme elle le fait actuellement. Mais même si le retard sur Red Bull est peut-être un peu trop important en raison du très bon début de campagne de l'écurie de Milton Keynes, alors que d'autres ont flanché, c'est la lutte pour le meilleur des autres qui pourrait devenir très piquante.

En effet, le suivi de l'écart entre Ferrari et Mercedes montre à quel point les choses ont changé, même si leurs positions au classement sont restées les mêmes. À son maximum après le Grand Prix de Monaco, les 252 points marqués jusqu'alors par Ferrari lui donnaient 156 points d'avance sur Mercedes. Mais depuis, le constructeur italien a été devancé par son rival allemand lors de chacune des quatre courses, et la différence n'est plus que de 81 points. Réduire le déficit de 75 points sur quatre courses nous amène à une moyenne de 18,75 points par Grand Prix, ce qui signifie que dans la situation actuelle, il ne faudra plus que cinq courses pour que cet écart soit complètement effacé.

Vers une lutte plus piquante entre Mercedes et Ferrari au championnat ? Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, le patron de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a déclaré qu'il ne se faisait pas d'illusions sur l'ampleur des changements qui pourraient survenir, la confortable deuxième place de son équipe étant désormais menacée en raison de ses difficultés à se mettre à niveau.

"Je ne sais pas à combien de points nous sommes derrière Red Bull et à combien de points nous sommes devant, je ne sais pas qui est P3, c'est probablement McLaren", a-t-il souri. "Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est de trouver la performance, de revenir dans la situation de Monaco, ou d'Imola, ou peu importe, et d'être capable de se battre pour la pole position et la victoire. Ensuite, pour le championnat [des constructeurs], nous avons encore 12 courses à disputer, c'est presque un championnat. Cela signifie que nous aurons le temps de tout changer dix fois..."

Mais il ne faudra peut-être pas dix courses pour que tout change. Les succès de Mercedes en Autriche et en Grande-Bretagne n'ont pas été anticipés, car le constructeur s'était fixé pour objectif d'obtenir de meilleurs résultats sur les circuits à venir. En particulier en Hongrie, où la F1 se rend ce week-end et où les flèches d'argent monopolisent la pole position depuis deux ans. De plus sa forme devrait être stimulée par une mise à niveau, comme l'a déclaré le patron de l'équipe, Toto Wolff.

"En Autriche, nous n'étions pas loin. Si vous regardez l'écart que nous avions avant l'accident, c'était peut-être deux dixièmes par tour, un peu plus. Et c'est le plus proche que nous ayons été depuis longtemps, sur une piste que nous n'aimions pas tellement dans le passé."

"Cela nous a donc montré que la situation pouvait s'améliorer. Mais honnêtement, nous ne pensions pas que ce serait à Silverstone, parce qu'il n'y avait presque rien, juste de petites choses que nous avons mises sur la voiture. Nous nous attendions plus aux courses entre Budapest et Spa. Mais nous avons prouvé que ce que nous faisons est juste pour le moment."

La réalisation d'une troisième victoire ce week-end, ce qui serait une première depuis 2021, serait la confirmation que Mercedes est vraiment de retour, et qu'il y a encore tout à jouer dans le championnat.