Hülkenberg : Passer de Haas à Audi "n'était pas une évidence"

Quinze ans après ses débuts en Formule 1 (avec Williams en 2010), Nico Hülkenberg s'apprête à vivre encore un nouveau chapitre dans sa carrière. Fin avril, le pilote allemand a en effet été confirmé chez Sauber pour 2025, dans la perspective de l'arrivée d'Audi en F1 à l'horizon 2026.

"On ne peut pas prédire l'avenir", a-t-il ainsi déclaré dans le cadre d'un entretien exclusif pour notre publication sœur, GP Racing. "De toute évidence, j'ai vu et entendu un peu ce que fait Audi et comment ils font avancer les choses en coulisses. Le changement de règlement 2026 est une très bonne opportunité pour un constructeur de venir car c'est comme repartir d'une page blanche du côté de l'unité de puissance, du côté de la voiture, et cela nivelle davantage le terrain de jeu."

"Ils ont tous les ingrédients nécessaires pour réussir en Formule 1 et cela me rend aussi optimiste que possible, mais comme pour tout dans la vie, il n'y a pas de garantie. Je n'avais pas d'offre de Red Bull, c'était donc l'offre parfaite pour moi, et celle que l'on m'a faite !"

En rejoignant les rangs d'un constructeur aussi prestigieux et au palmarès aussi étoffé en sport automobile, Nico Hülkenberg intègre ainsi un projet ambitieux, lui qui fêtera ses 37 ans en août. Pourtant, l'idée de quitter la modeste écurie Haas demeure un déchirement pour le pilote allemand, et le choix de répondre à l'appel d'Audi n'a pas été si facile, d'après lui.

"Ce n'était pas une évidence, car j'apprécie vraiment ce que je vis chez Haas", assure Hülkenberg. "J'aime travailler avec les ingénieurs, les mécaniciens, avec Ayao [Komatsu], comme j'ai aimé travaillé avec Günther [Steiner] l'an passé."

Nico Hülkenberg apprécie sa période au sein de l'écurie Haas. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Nico Hülkenberg se dit d'autant plus attaché à l'écurie Haas que c'est bien la structure américaine qui lui a permis de faire son retour à la F1 en 2023, après une pause de deux ans en tant que pilote de réserve pour Racing Point/Aston Martin, qui lui avait laissé l'opportunité de disputer quatre piges en course.

Avant cela, il avait porté les couleurs de Williams, de Force India (ancien nom de Racing Point), Sauber (déjà) ou encore Renault. Après ses trois années de collaboration avec le constructeur français, Nico Hülkenberg a perdu son rôle de titulaire, et c'est bien Haas qui lui a remis le pied à l'étrier en l'appelant fin 2022. Un retour qui lui a permis de relancer sa carrière, et d'être sollicité par Audi pour les prochaines saisons.

"Une partie de moi est toujours reconnaissante", continue-t-il. "[Les gens de l'écurie Haas] ont rendu mon retour possible et m'ont indirectement donné l'opportunité d'aller chercher ce nouveau contrat car, sans eux, je n'aurais pas eu cette offre, et j'apprécie cela."

"Je pense qu'il y a plus de place pour l'amélioration [chez Haas], donc c'était juste une combinaison de choses. J'ai connu des situations où je ne me sentais pas très bien au sein d'une équipe, et ce n'était pas génial. C'est pourquoi ce n'était pas une décision aussi évidente qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, quand j'ai annoncé la nouvelle à [Ayao], je lui ai immédiatement dit : 'Ne pense pas une seconde que cela va changer quelque chose pour moi cette saison, je suis engagé à 100% pour Haas, jusqu'au dernier virage'."

Une motivation toujours intacte

Cette année, Nico Hülkenberg se distingue particulièrement avec Haas. Régulièrement en Q3, ce dernier a marqué des points à cinq reprises depuis le début de la saison, et reste sur deux performances de haut vol, avec deux sixièmes places en Autriche et en Grande-Bretagne.

Un retour en forme après une année difficile sous les couleurs de l'équipe américaine, régulièrement reléguée en fond de grille, et qui a terminé à la dixième et dernière place du classement constructeurs, Hülkenberg n'ayant marqué des points en course qu'à une seule reprise, avec une septième place en Australie. Mais, même si la campagne 2023 s'est avérée compliquée, l'Allemand assure que sa motivation est toujours demeurée intacte, lui qui revenait de deux années sans connaître l'adrénaline de la course en F1.

"Non, on ne peut pas vraiment se permettre de perdre la motivation", insiste-t-il. "Je ne me suis pas senti très bien et, bien sûr, cela m'a frustré pendant la course et même les jours suivants, lorsque je partais dans le top 10 et que je finissais 16e ou 17e."

"Mais il n'y a que 20 personnes au monde qui peuvent faire cela, et les trois années d'absence [il a également été pilote de réserve pour Force India en 2011, ndlr] m'ont permis d'apprécier et de percevoir les choses différemment. Même si vous pensez que les choses sont difficiles, si vous prenez du recul et que vous regardez de l'extérieur, ce n'est pas si mal et tout est relatif."

Avec Filip Cleeren, propos recueillis par Oleg Karpov