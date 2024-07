Haas utilisera le moteur Ferrari jusqu'à la fin de la saison 2028

Quelques jours après l'annonce de l'arrivée d'Oliver Bearman au volant de la Haas en 2025, à la place de Nico Hülkenberg, l'écurie américaine continue sa marche en avant. Aujourd'hui, l'équipe de Gene Haas a officialisé dans un communiqué la prolongation de son partenariat technique avec la Scuderia Ferrari.

Les monoplaces de Banbury seront donc équipées de l'unité de puissance du Cheval cabré jusqu'à la fin de la saison 2028 de Formule 1. Cette prolongation intervient suite à l'introduction du nouveau Règlement Technique pour 2026, qui verra notamment la disparition du MGU-H, l'utilisation de carburants 100% renouvelables et une puissance issue à part égale du moteur et de sa partie électrique. Cet accord intervient également dans une volonté de la part de Haas de "s'assurer une stabilité moteur à long terme".

"Je suis ravi de prolonger notre relation avec la Scuderia Ferrari jusqu'en 2028", déclare Ayao Komatsu, team principal MoneyGram Haas F1 Team dans le communiqué. "En tant qu'organisation, nous n'avons jamais couru qu'avec des unités de puissance Ferrari et le fait de faire perdurer cette stabilité au moment d'entrer dans la prochaine réglementation sur les unités de puissance est un élément clé de notre développement qui se poursuit."

La collaboration entre Haas et Ferrari a débuté lors de l'arrivée de l'écurie américaine dans le Championnat du monde de Formule 1 en 2016. Après 178 Grands Prix disputés avec le moteur Ferrari, la prolongation est donc apparue comme un choix logique.

"Notre relation avec la Scuderia Ferrari a toujours été spéciale pour nous : ils ont joué un rôle important aux premiers jours de la genèse du programme et ont continué à être un partenaire technique précieux pour nous tout au long des neuf dernières saisons. Je suis ravi que nous ayons encore d'autres saisons devant nous et je remercie Fred Vasseur et tant d'autres personnes à la Scuderia Ferrari de continuer à croire en notre projet. Cette annonce n'est qu'un nouvel exemple de l'ambition à long terme de MoneyGram Haas F1 Team : notre investissement et notre croissance dans le championnat se poursuivent."

Les discussions se poursuivent avec Toyota ?

L'accord avec Ferrari fait suite à de récentes spéculations selon lesquelles Haas pourrait envisager un rapprochement imminent avec Toyota, des articles suggérant même que cela pourrait inclure un sponsoring titre, un programme de moteurs ou l'utilisation de sa soufflerie à Cologne. Bien que Haas ait refusé de commenter la situation, il est entendu qu'il y aurait des discussions entre l'équipe américaine et le constructeur japonais sur la façon dont ils pourraient travailler ensemble à l'avenir en dehors des aspects que Ferrari fournit actuellement.

Même si les discussions ne sont qu'exploratoires pour le moment, il est suggéré que les idées évoquées impliquent un accès possible au personnel de Toyota pour aider au projet de Haas en F1, à la production de voitures qui pourraient coexister avec la relation actuelle de l'équipe avec Dallara ou à d'autres collaborations techniques.

Il est peu probable que Toyota envisage un retour à grande échelle en F1 avec un accord de haut niveau, mais il est possible qu'elle utilise un éventuel partenariat avec Haas pour l'aider à prendre le pouls des derniers développements en F1. L'année dernière, Toyota a entamé un échange d'idées avec McLaren à la suite de la nomination du pilote d'usine du constructeur japonais, Ryo Hirakawa, comme pilote de réserve.

Cet accord a été considéré comme le début d'un exercice que Toyota devait explorer avec McLaren s'il y avait d'autres opportunités de travailler ensemble. Le directeur de l'équipe britannique, Andrea Stella, avait déclaré : "Nous sommes également intéressés par un peu d'échange sur la façon dont nous gérons la performance, comment nous gérons le développement des pilotes. Donc, nous voulons en quelque sorte élargir un peu nos horizons."

Mais les rumeurs selon lesquelles l'accord avec Hirakawa serait le premier pas vers un retour en F1 ont été démenties par le conseiller de Toyota Gazoo Racing, Kazuki Nakajima, qui a déclaré : "Pour l'instant, c'est clairement non. Cet accord se concentre vraiment uniquement sur un pilote, soutenant le rêve d'un pilote."