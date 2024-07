Haas ne veut pas "redescendre de la montagne"

Dixième et bonne dernière dernière au classement constructeurs en 2023, l'équipe Haas affiche un tout autre visage cette saison. À l'intersaison, Günther Steiner, son très emblématique et médiatique directeur, a été écarté au profit du plus discret Ayao Komatsu, qui y exerçait jusque-là la fonction de directeur de piste.

Depuis, une nouvelle dynamique s'est mise en place et les Haas, confiées au même duo de pilotes que l'an passé, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, n'ont cessé de progresser depuis l'ouverture à Bahreïn. Régulièrement aux alentours du top 10, Haas pointe actuellement au septième rang du classement avec 27 unités à l'approche de la trêve estivale, alors que 12 points seulement avaient été marqués par son même duo de pilotes sur l'ensemble de la saison 2023.

Mais, surtout, l'équipe Haas a affiché une courbe de progression constante lors des derniers Grands Prix, au gré des quelques évolutions apportées aux voitures, s'offrant même un double score avec une sixième et une huitième places en Autriche pour Hülkenberg et Magnussen. Et, alors que le pilote allemand a répété sa performance (sixième) à Silverstone, ce sont surtout les performances d'ensemble des VF-24 qui apportent le plus de satisfaction à Gene Haas et ses troupes.

Nico Hulkenberg et sa Haas ont damé le pion aux Aston Martin et aux VCARB, notamment, à Silverstone. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

En Angleterre, en effet, Hülkenberg a devancé à la régulière des formations comme Aston Martin ou VCARB, ce qui a fait dire à Ayao Komatsu que Haas est actuellement la cinquième force du plateau. Une dynamique que Gene Haas, le propriétaire de l'écurie, souhaite voir se poursuivre, comme il l'a indiqué lors d'une interview au site Racer.

"Nous sommes arrivés à cette étape de la montagne et nous devons nous y maintenir pendant un certain temps, et ne pas redescendre la montagne", a décrit l'Américain. "Nous avons un bon rythme − notre voiture n'est pas aussi rapide qu'elle pourrait ou devrait l'être, mais elle est aussi rapide qu'elle peut l'être en ce moment pour figurer en milieu de peloton. Si nous parvenons à nous maintenir à ce niveau, nous serons en bonne position."

Nous avons passé quatre ans à être presque derniers, cela a suffi à me motiver.

Alors que plusieurs écuries ont fait fausse route au niveau des évolutions apportées sur leur monoplace, comme Ferrari ou VCARB, Gene Haas se félicite de l'apport bénéfique des récentes améliorations sur ses voitures, et espère que les prochaines porteront également leurs fruits.

"Nous aurons d'autres améliorations à apporter au cours de l'année", continue l'homme d'affaires américain. "Je pense que les améliorations ont été beaucoup plus réussies que les saisons précédentes, alors j'espère que cela nous permettra de garder une longueur d'avance sur tous les autres pilotes."

"Nous avons fait beaucoup de changements et ils fonctionnent, donc c'est bien. Tout va bien", a continué Haas, évoquant la nomination de Komatsu à la tête de l'écurie en remplacement de Steiner. "Nous avons passé quatre ans à être presque derniers, cela a suffi à me motiver."

L'écurie Haas a déjà annoncé Oliver Bearman pour 2025, alors que Nico Hülkenberg quittera l'écurie pour Sauber/Audi à l'issue de cette saison. Le volant de Kevin Magnussen reste menacé, et courtisé par plusieurs pilotes, dont Esteban Ocon, en discussions avancées avec l'équipe.