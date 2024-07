Hamilton et Ocon "exclus d'aucune réunion" chez Mercedes et Alpine

Après un hiver de stabilité, la grille s'apprête à être chamboulée par plusieurs transferts pour la saison 2025. Le départ le plus notable, annoncé dès le mois de février, est évidemment celui de Lewis Hamilton pour Ferrari. On sait également qu'Esteban Ocon quittera Alpine, pour une destination encore inconnue alors que Haas semble tenir la corde mais que d'autres pistes peuvent mener à Audi et Williams.

Dans les deux cas, leurs écuries respectives doivent se préparer à travailler sur l'avenir sans s'appuyer sur ces pilotes au passé qui compte dans chaque structure. Inévitablement, le moment de les tenir à l'écart pour ne pas les impliquer dans les secrets de 2025 interviendra mais, à en croire les deux intéressés, ce début d'isolement n'est pas encore à l'ordre du jour.

"Je n'ai été exclu d'aucune réunion et nous continuons à travailler sur cette voiture pour essayer de l'amener aux avant-postes", explique Lewis Hamilton, vainqueur il y a dix jours du Grand Prix de Grande-Bretagne. "La collaboration est donc toujours très forte. Je suis ici depuis longtemps, donc s'il y a un moment où ils préfèrent que je ne participe pas à une réunion, je n'y vois pas d'inconvénient."

"C'est peut-être inévitable à un moment donné, mais en fin de compte, rien de ce que je connais, aucune information que j'obtiendrais cette année, n'aura d'incidence sur l'année prochaine, parce que je ne suis pas en communication [avec Ferrari]. Rien ne passe avant que la saison l'année prochaine ne commence. Et il faut du temps pour développer les choses."

Esteban Ocon n'est pas isolé chez Alpine.

Chez Alpine, où les dernières semaines ont été tendues en raison de la polémique du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon tient le même discours. Le Français qualifie même de "n'importe quoi" les rumeurs selon lesquelles il serait déjà mis de côté.

"Je n'ai été exclu d'aucune réunion pour le moment", assure-t-il. "Je pense que l'équipe se priverait d'un commentaire supplémentaire sur la voiture et son pilotage si elle n'en avait que 50%. Ce n'est donc pas le cas. J'espère que ce ne sera pas le cas."

"Bien sûr, je ne vais pas passer du temps à travailler sur la voiture de l'année prochaine. C'est très clair, mais c'est aussi quelque chose qui me permet de dédier davantage de temps à me concentrer sur la machine 2024. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire, mais ce n'est pas aussi évident que vous le pensez, ou que vous pourriez le dire."