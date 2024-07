L’équipe F1 Audi annonce un premier partenariat avec BP Castrol

Audi a conclu un partenariat technique avec le géant du pétrole et de l'énergie BP pour son prochain projet de Formule 1. La firme fournira le carburant 100% durable prévu par la réglementation de 2026. Le géant de la pétrochimie fournira également sa gamme de lubrifiants et de graisses à l'équipe Audi par l'intermédiaire de sa marque Castrol, et a obtenu un espace de visibilité pour BP, Castrol et sa marque Aral, qui opère spécifiquement en Allemagne.

L’annonce de ce partenariat est également une manière indirecte pour Audi de communiquer sur l’avancée de son projet technique sur l’un des éléments-clés de la nouvelle réglementation 2026 en vigueur en F1, liée à l’unité de puissance.

Déjà partenaire du développement moteur

BP a fourni du carburant à Audi tout au long du processus de développement de son nouveau groupe motopropulseur V6 turbo-hybride, et produira également des e-fluides - qui comprennent des huiles et des liquides à des fins de gestion thermique - pour les composants hybrides de la voiture.

La marque britannique est actuellement partenaire d'Alpine, après s'être liée à l'équipe Enstone en 2017. Elle avait succédé à la marque française Total, devenue TotalEnergies.

"Audi et BP ont toujours collaboré avec succès dans le sport automobile", a déclaré Andreas Seidl, directeur général d'Audi F1. "Nous sommes ravis de pouvoir porter ce partenariat spécial à un niveau supérieur en Formule 1. Audi est synonyme de 'Vorsprung durch Technik' ["Une longueur d'avance grâce à la technologie", ndlr] et BP et Castrol aspirent également à fournir les meilleures technologies dans le domaine des carburants et des lubrifiants. Il s'agit là d'une adéquation parfaite."

"Le fait que nous ayons pu établir ce partenariat à un stade aussi précoce est un signal fort pour la future équipe d'usine de F1 d'Audi. Nous sommes conscients de l'attrait du projet Audi F1 et du nombre d'entreprises renommées qui souhaitent travailler avec Audi en Formule 1."

La suite d’un partenariat dans d’autres disciplines

Audi a déjà utilisé la marque et les produits Castrol au cours de son passé dans le sport automobile, et notamment lorsque la marque a fourni des lubrifiants aux voitures Audi DTM au cours de l'ancien règlement de la classe 1. La sous-marque Aral fournissait le carburant à tous les concurrents durant ce cycle réglementaire, avant le passage aux voitures GT3.

En outre, Castrol a également équipé l'emblématique Audi Quattro du groupe B, qui a participé au championnat du monde des rallyes, et l'Audi R18, qui a remporté trois fois les 24 heures du Mans.

"Il y aura une forte concurrence dans le domaine des carburants durables en Formule 1 à partir de 2026", a déclaré Adam Baker, PDG d'Audi Formula Racing, la société qui supervise le développement du moteur. "Compte tenu du potentiel de performance élevé [dans ce domaine], il était important pour nous de commencer nos essais de carburant à la fin de l'année 2022 avec BP comme partenaire."

"Le processus de combustion est très complexe et ne peut être optimisé qu'en développant le moteur en combinaison avec les propriétés du carburant. C'est pourquoi chez Audi Formula Racing, où nous sommes très avancés dans le développement de l'unité de puissance Audi F1, nous utilisons intensivement les trois bancs d'essai monocylindres autorisés par les règlements de la FIA pour le développement du carburant. Il est impressionnant de voir le nombre de variantes de carburant que nous avons développées à ce jour alors que nous nous préparons pour notre saison de course 2026. Je suis convaincu que nous sommes parfaitement positionnés avec BP et Castrol."